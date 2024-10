¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el beso que le dio en la mano a Manuel Velasco? Esto explicó

Mexicanas:



Nunca se agachen ante nadie, no besen manos sucias, no hagan reverencia a los corruptos.



Vale más tener dignidad, que tener la banda presidencial.



El mérito verdadero es el respeto a sí mismas, no traicionen sus principios por poder y dinero.



No sigan el mal… https://t.co/CKOg3Nnrvi