Conferencia ‘mañanera’ de AMLO hoy 16 de mayo de 2024; Síguela aquí en vivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 16 de mayo desde Palacio Nacional, acompañado de miembros de su gabinete.

Apagones en México: ¿Cómo va el sistema eléctrico? Esto dijo AMLO

Al iniciar su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el funcionamiento eléctrico nacional y acusó a los medios de comunicación de armar una campaña de “politiquería” para desinformar a la población y causar alarmas entre los habitantes del país.

“Vamos a informar sobre el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, todo esto para que los mexicanos estemos informados y que no haya motivo de alarmas, para el sensacionalismo, todo esto que vimos ayer y que puede causar alguna preocupación en la gente, no tiene efecto, pero no esta demás informar”, dijo.

“Llevamos diez días con bastante calor y hubieron 3 días que para proteger el sistema eléctrico nacional se tuvo que actuar y se hicieron algunos cortes, a partir de ahí hicieron un escandalo y llevamos como siete días sin apagones”, destacó.

