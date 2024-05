Policías de Metepec balean a hijo de candidato a la presidencia municipal; señala al Cártel de Jalisco

Durante la madrugada de este sábado, la policía municipal de Metepec, Estado de México, detectó la actitud evasiva de un automóvil tipo Versa, en el que iban dos jóvenes a bordo.

Uno de estos jóvenes era Alexei Ruiz Hernández de 20 años de edad, hijo del candidato a la presidencia municipal del Pueblo Mágico de Metepec, Óscar Ruiz Díaz, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, quien resultó herido de bala por parte de elementos de la policía local.

De acuerdo con Arturo Tonatiuh Romero Malagón, presidente municipal de Metepec por Ministerio de Ley, el par de jóvenes supuestamente trepaban a una propiedad, por lo que, los elementos a su cargo, le mantuvieron vigilancia al automotor color blanco en el que iban con placas de circulación NZV-77-67.

Esto derivó en que sus ocupantes, al percatarse que tenían la presencia policial intentaron darse a la fuga y de ahí se inició la persecución que terminó hasta el poblado de San Lorenzo Coacalco.

En este punto, agrega la autoridad edilicia, una de las personas que iba en el Versa accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes previamente impactaron la patrulla contra el automotor compacto para cerrar el paso a quienes iban en fuga.

Ante la agresión de uno de los muchachos, los representantes de la Ley repelieron los balazos, de lo que resultó herido el civil, quien fue a parar a un hospital de la zona, pero junto con su acompañante quedaron a disposición de un Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Una vez que arribó el Ministerio Público, aseguró la unidad tipo Versa y dos armas de fuego, ahonda Romero Malagón.

En una declaración realizada por Alexei Ruiz, hijo del político Ruiz Díaz, afirmó que el vehículo oficial lo chocó de manera frontal, por lo que en ningún momento prendió las luces ni tampoco realizó algún ruido.

“No prendió en ningún momento las luces ni nada, nada, no hizo ningún ruido, me chocó y luego, luego que me baje empezaron a dispararme. Luego por reacción corrí y me empezaron a golpear y me agarraron, me golpearon y después un servidor público dijo que me iba a matar y a toda mi familia y dijo que estaba asociado al Cártel de Jalisco”, declaró desde un hospital.

Candidato de la oposición lanza crítica

Por su parte, Fernando Flores Fernández, candidato a la presidencia municipal de Metepec en representación de la coalición PAN-PRI-PRD, lamentó el hecho en el que resultó herido el joven Alexei.

“Espero que su recuperación sea rápida y favorable y extiendo al candidato mi solidaridad en este momento, de igual manera, desde esta posición pido a las autoridades correspondientes, deslinden responsabilidades y esclarezcan el motivo de estos hechos y puedan puntualizar lo ocurrido, rechazo también de manera categórica que mi persona o algún integrante de mi equipo este involucrado en este incidente de esta madrugada”, pronunció el candidato.