‘No podemos tener miedo’: Colosio Riojas anticipa un ‘secuestro’ de la elección del 2 de junio

El candidato a senador del partido Movimiento Ciudadano (MC) por el estado de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, invitó a la ciudadanía a salir a votar sin miedo el próximo 2 de junio, pues la elección debe defenderse de quienes se quieran apropiar de ella, incluidos los grupos de la delincuencia.

“El país está sumido en una crisis de violencia como no se veía, quizás desde la Revolución Mexicana, hemos tenido sexenio más violento en la historia contemporánea de México; tan solo en el mes de abril superamos tres veces nuestro propio récord como el día más violento en la historia del país. Las cosas no andan bien en México, por más que la mentira oficial así lo diga, y que los muchos candidatos, como merolicos lo repitan, eso no lo hace cierto”.

De visita en Jalisco para apoyar las campañas de correligionarios naranja, lamento la inseguridad y la violencia que terminó con la vida de casi medio centenar de actores políticos, activistas y candidatos en este periodo electoral, y señaló que: “hay que estar muy preparados con las propias policías y fuerzas de seguridad pública porque seguramente van a intentar desestabiliza el día de la elección, y hay que salir a votar, eso sí, no podemos tener miedo y no nos van a secuestrar”.

También se le cuestionó si el país, aún tiene hambre y sed de justicia, en alusión al discurso de su padre, hace 30 años, siendo candidato al Gobierno de la República, y respondió qué: “es el principal reclamo que pide la gente y lamentablemente tenemos un Gobierno Federal que se ha dedicado más a la venganza que a la justicia”.

Colosio Riojas fue enfático al señalar que para rescatar a México, se debe ejercer el derecho a votar, “la gente debe decidir este 2 de junio, entre ciudadanos que nos van a representar, de manera libre, de manera profesional, de manera entregada; o bien, si quieren escoger a candidatos que no tienen voluntad propia, que solo van a ser agachones de un poder presidencial. O bien, como ya lo hemos visto en otras partes, ‘levantadedos’ de su cacique político”, señaló.