‘No soy su enemiga’: Ceci Flores dice que Gobierno de AMLO tiene miedo de los muertos

“Presidente López Obrador, yo no soy su enemiga”, así respondió Ceci Flores, la activista y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, a los dichos del mandatario federal, que el miércoles acusó de “delirio de necrofilia” a la prensa y a los colectivos de búsqueda de desaparecidos.

A través de un video compartido en su cuenta de X, Flores afirmó no ser ni “adversaria ni enemiga” de AMLO y lo instó a atender el tema de la violencia en el país. Esto, luego de que su Gobierno señalara a periodistas y a buscadores voluntarios de sufrir “un delirio de necrofilia” por haber informado sobre el hallazgo de un presunto crematorio clandestino en la Ciudad de México (CDMX).

“Y si no quiere entrarle al tema, yo sí seguiré buscando por amor a mis desaparecidos. Así hemos encontrado a más de 3 mil personas, vivas o muertas, yo seguiré rascando esta tierra de todos, la que no entiende de conservadores o liberales, la que no sabe ni pregunta de partidos”, dijo Ceci Flores en un breve mensaje.

La madre buscadora apuntó que las autoridades tienen “necrofobia”, pues no les gusta el tema de los muertos y aprovechó para cuestionar la labor de la fiscalía capitalina, que en menos de 24 horas descartó la existencia de una fosa clandestina entre las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa.

“Ojalá hubiera invertido este tiempo en analizar las cenizas que encontramos en lugar en lugar de atacarme”. escribió. “Si la gente no cree su versión es por una falta de confianza originada por ustedes, ¿Quién va a recoger evidencia a paladas?, ¿Quién emite el resultado de un análisis en 2 horas?, ¿Quién en lugar de explicar el tema de la violencia ataca a quienes queremos ayudar?”, reclamó.

Por el tema del crematorio clandestino encontrado, el gobierno dice que hay necrofilia... Ahora entiendo todo, nuestras autoridades tiene necrofobia, no le gusta el tema de los muertos, presidente @lopezobrador_ yo no soy su enemiga, yo le deseo lo mejor en su vida.



1/6 pic.twitter.com/Si399zYO0l — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 9, 2024

¿Qué ha dicho el gobierno de AMLO sobre el presunto crematorio clandestino en CDMX?

Durante la mañanera del 8 de mayo, en la sección Quién es Quién en las mentiras, se difundió un video del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), a cargo de Jenaro Villamil, en el que califica como un “montaje fallido” y “delirio necrofílico” la información sobre un presunto crematorio clandestino en CDMX.

La funcionaria Elizabeth García Vilchis, quien presenta esta sección, acusó manipulación informativa del falso crematorio clandestino e incluso señaló a Ceci Flores de utilizar el tema con fines políticos.

“A pesar del desmentido oficial, continuó el uso político y mediático de la activista Cecilia Flores, mientras que los medios de comunicación minimizaron las voces de otros colectivos de búsqueda de la Ciudad de México, los cuales no fueron informados por Cecilia Flores del presunto hallazgo, y también minimizaron la política de búsqueda en vida de los desaparecidos y no en fosas imaginarias”, manifestó la funcionaria.

El presidente López Obrador también ha cuestionado la veracidad de Ceci Flores y criticó que los medios replicaran la información de la madre buscadora. Si bien reconoció la labor de la activista en la búsqueda de desaparecidos, el mandatario advirtió que “no se debe administrar la desgracia” ni tampoco “traficar con el dolor humano”.

En la misma línea se ha pronunciado el jefe de Gobierno de CDMX, Martí Batres, quien dijo que la denuncia hecha por Flores tenía como fin desestabilizar la candidatura de Clara Brugada.

“Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir, ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, auténtica, de quienes trabajan por encontrar personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente”, sostuvo Batres.