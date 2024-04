Primer debate presidencial: Ceci Flores busca a ‘quien le entre sin miedos al tema de los desaparecidos’

A unas horas de que inicie el primer debate presidencial, la activista y fundadora del grupo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores, publicó un video en el que aparece afuera de la sede del evento que se lleva a cabo este domingo 7 de abril.

“Por lo regular ando buscando gente desaparecida, por ejemplo nuestro presidente. Ahora busco a quien le entre sin miedos al tema de los desaparecidos y sus víctimas. Busco a quien no le tenga miedo a los datos”, apuntó en un video publicado en su cuenta personal.

También hizo mención a los “documentos mentirosos” que ha usado el Gobierno para hablar de las personas desaparecidas, esto luego de que se presentara una nueva estrategia para contabilizar a las personas no localizadas y las cifras cambiaran drásticamente. Desde el año pasado, madres buscadoras y activistas de todo el país han reclamado que están en desacuerdo con esta metodología.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) sigue pensando que las cosas van a la baja y pues piensa que su estrategia está funcionando (...) Pido a quienes debatan que no se escondan; que ya no intenten justificar lo injustificable”, apuntó Ceci Flores.

1/4 pic.twitter.com/Ro1umRu34h — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 7, 2024

Al respecto, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que Ceci Flores la acompañaba al igual que otras personas.

Daniel, una víctima de la caída de la… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 8, 2024

Las protestas de Ceci Flores en Palacio Nacional

El pasado 18 de marzo, Ceci Flores acudió a las afueras de Palacio Nacional por la mañana, mientras el presidente López Obrador daba una de sus conferencias matutinas diarias.

Ahí, la activista llevó una pala y explicó que era la misma que ella usaba en las jornadas de búsqueda para desenterrar restos de personas, mientras busca a sus hijos y a miles de personas que sufrieron desaparición forzada.

Ceci Patricia quería entregar esa “pala de mando” a López Obrador como recordatorio de la promesa que él hizo durante su campaña presidencial, en 2018, de que daría prioridad a la búsqueda de los cientos de miles de desaparecidos en el país.

“Vine a tocar las puertas de Palacio de López Obrador para entregarle la pala con la que busco a mis hijos. Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos”, publicó en su cuenta oficial de X esa mañana.

AMLO, por su parte, se negó a recibir a la madre buscadora. “Aquí que me la entregue, que me la deje aquí”, dijo el presidente a la reportera que preguntó si se reuniría con la líder de las madres de Sonora.

Al día siguiente, el 19 de marzo, Ceci Flores volvió a acudir a Palacio pero esta vez vestida con ropa de jugadora de beisbol.

“Es una esperanza que nos atienda, a él le gusta atender a beisbolistas y me vestí como ellos”, apuntó la activista.

Ceci Flores acudió a Palacio Nacional para pedir una reunión con el presidente López Obrador.

“El día de hoy no vengo como madre buscadora, sino como beisbolista, a ver si así me atiende, porque él no atiende a madres buscadoras, sino beisbolistas”, acusó en entrevista para medios de comunicación. Una vez más, López Obrador se negó.

Ceci Flores invitó a Sheinbaum a una jornada de búsqueda

En la misma semana, la candidata respaldada por AMLO, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre estas protestas de Ceci Flores y la morenista dijo que era mejor proponer que criticar. Ante esto, la madre buscadora invitó a Sheinbaum a que acudiera con las madres a una jornada de búsqueda de desaparecidos.

“Le hago de nuevo la invitación, acompáñenos a una búsqueda, le prometo que nadie hablará de política. Solo vaya a sentir lo que es escarbar con miedo y con esperanza. Sienta ese México que está escondido. Y si tenemos suerte, sentirá lo hermoso que es reunir a una familia, aunque sea para arropar por última vez. Le cambiará todo lo que hoy cree”, dijo la buscadora en un breve video desde Palacio Nacional este miércoles.

E Colectivo 10 de Marzo, que está enfocado en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, respondió al mensaje de la aspirante presidencial con el siguiente mensaje en redes sociales: “Le tomamos la palabra de hacer propuestas respetuosas como #MadresBuscadoras (...) Doctora Claudia Sheinbaum, ponga usted lugar, fecha y hora. Será un gusto poder reunirnos con usted y abrazarla”, señaló el colectivo.