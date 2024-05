Censura en la ‘mañanera’: ¿Qué sabemos de intimidación a reporteros que cuestionan a AMLO?

Este miércoles 8 de mayo, la censura contra periodistas ha sido tema en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que no hay limitaciones contra los periodistas, pero ¿qué sabemos del caso contra reporteros que cuestionan a AMLO?

En su conferencia ‘mañanera’ desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la periodista Stephanie Palacios denunció haber sido vedada de las conferencias por el equipo de prensa del titular del Ejecutivo debido a las preguntas que puede llegar a realizar en dicho recinto.

“Varios periodistas que están aquí se molestaron y nos pusieron hasta fin de mes porque le preguntamos. Usted ha dicho siempre que esto es un ejercicio democrático, nosotros como periodistas le preguntamos cuando están platicando (…) Eso es una amenaza, la vez pasada a mi me sancionaron con un mes y no asistí en ese tiempo, se lo dije a mi agencia”, dijo.

La actual reportera de la agencia de noticias Sputnik Mundo afirmó que así como ella, otros colegas también fueron penalizados además de haber sido contactados vía telefónica donde les hicieron saber que no podían preguntar a López Obrador cuando está comentando un tema, “no podemos decir nada”.

Sin embargo, el tema pasó a convertirse en un pequeño conflicto cuando la comunicadora afirmó que algunos de los asistentes no son periodistas y ocupan espacios dentro de la conferencia. A lo que un youtuber la confrontó señalando que: “Todos somos periodistas”.

Tras dicho acontecimiento, el presidente intento apaciguar la situación donde aseguró que todos los asistentes a las ‘mañaneras’ tienen derecho a preguntar.

“Todos tienen derecho a preguntar y saben ¿por qué? porque no tenemos nada que ocultar hasta nos ayudan con las preguntas para aclarar cosas. A lo mejor hay un mal entendido, pero yo te digo no hay ningún problema aquí son libres, pueden preguntar lo que sea. Ya no es el tiempo de antes”, respondió el Presidente.

Filtración de datos de reporteros causa revuelo en las ‘mañaneras’ de AMLO

Pese a que el mandatario, asegurará que en su conferencia de prensa hay libertad de expresión han habido varios cosas en contra de algunos comunicadores, tal es el caso cuando se dio la filtración de datos de los y las periodistas que asisten a la matutina.

Los hechos ocurrieron en enero de este año, cuando se difundió una base de datos de los reporteros que cubren la conferencia del mandatario, la cual contenía los nombres, los contactos, las identificaciones y las fotografías de los periodistas.

Dicha filtración fue duramente criticada debido a que vulnera la integridad de los informadores, en un lugar donde algunos periodistas han alertado sobre sus persecuciones y amenazas.

Hasta el momento se desconoce desde hace cuánto tiempo fueron filtrados los datos así como el tiempo que han estado en la red.

Tampoco se sabe cuántos periodistas han sido afectados; no obstante, ante esta polémica el Artículo 19 llamó a los reporteros que han cubierto las conferencias de AMLO, a que activen protocolos de seguridad y a tomar precauciones.