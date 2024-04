(Video) Así fue sometido Roberto Canseco por los policías de Ecuador en la Embajada de México

Roberto Canseco, actual jefe de la cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es una figura que ha cobrado mucha relevancia tras romperse las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador.

Aquí te compartimos los detalles acerca de la violenta situación a la que se sometió el diplomático Roberto Canseco.

¿Quién es Roberto Canseco?

Roberto Canseco es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su trayectoria ha logrado adquirir una gran experiencia en áreas diplomáticas y culturales del Gobierno de México.

Canseco fue el director de área en la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, específicamente del año 2009 al 2012. También tuvo la oportunidad de fungir como el titular del Consulado de Carrera de México en Tecún Umán, desde el año 2012 hasta el 2016.

Posteriormente asumió el cargo de Jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador, esto tras declarar persona no grata a la embajadora de México en dicho país, Raquel Serur Smeke.

¿Cómo fue sometido Roberto Canseco en la embajada de México en Ecuador?

Durante la noche del pasado viernes 5 de abril en la embajada de México en Quito, Roberto Canseco fue violentamente sometido por parte de un grupo de policías de Ecuador debido a que su plan era arrestar al exvicepresidente Jorge Glas.

En ese momento, Roberto Canseco intentó evitar el ingreso de los policías de Ecuador a la Embajada de México. Sin embargo, no tuvo éxito ya que fue “golpeado contra el suelo y físicamente” al buscar impedir su acceso a la embajada.

“Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así… me he golpeado contra el suelo y traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador, esto no es posible, no puede ser, es una locura”, expresó durante su declaración a medios de comunicación.

#EcuadorEstadoDeBarbarie | A todos los que aplauden y celebran la irrupción y asalto a la fuerza de una Embajada se condenan a lo mismo. Cuando invadan tu casa, te humillen y violenten todos tus derechos, como lo hicieron con Roberto Canseco, jefe diplomático de la Embajada de… pic.twitter.com/xYkwSQ6Qgg — Ana María Raffo G. (@anaraffo1) April 6, 2024

Cabe destacar que Roberto Canseco decidió poner “en riesgo su integridad para defender la soberanía y el honor de México en Ecuador”. Incluso también externó su preocupación por la vida de Jorge Glas.

“Estoy muy preocupado porque pueden matarlo, no hay fundamento para hacer esto. Esto es personalmente fuera de toda norma, y lo están haciendo por que es una persona perseguida. Estoy totalmente indefenso ante este grupo”, expresó.

🚨🔴«A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país.Esto no puede ser»,dijo el jefe de la misión de México en Ecuador, Roberto Canseco, luego de terminar en el piso tras enfrentarse a la Policía Nacional que ingresó a la Embajada de Méxicopic.twitter.com/0p2u5sQJg9 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) April 6, 2024

¿Cuándo regresará Roberto Canseco a México?

De acuerdo con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Canseco y todo el personal de la Embajada de México tendrá que abandonar el territorio de Ecuador lo más pronto posible.

“El personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono de personal mexicano”, escribió la cancillería en X.

Incluso el Gobierno de México planea denunciar ante la Corte Internacional de Justicia el allanamiento que realizaron los policías de Ecuador en la sede diplomática, así lo advirtió la canciller Alicia Bárcena.

¿Y qué dice el presidente López Obrador al respecto?

Tras la detención de Jorge Glas en la Embajada de México en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este acto como “una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”.

Ante dicha situación, el mandatario mexicano solicitó suspender las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador.

“Por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, escribió el presidente López Obrador en su cuenta de X (antes Twitter) la noche del pasado viernes.

Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2024

“Lo que estaban buscando (el Gobierno de Ecuador) es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente y eso no lo podemos hacer, es una cuestión de principios”, declaró el mandatario en la conferencia matutina del viernes 5 de abril.

“La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos”, agregó.

La solicitud del presidente López Obrador fue atendida por la canciller Alicia Bárcena, pero acusó que el personal diplomático de la Embajada de México en Ecuador resultó lesionado durante el asalto.

“Ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (…) México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, escribió la funcionaria en redes sociales.