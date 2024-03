Morena impide discusión del caso Ayotzinapa en el Senado

En el Senado, Morena y sus aliados rechazaron solidarizarse con las víctimas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y exhortar al presidente López Obrador a atender a la brevedad a los padres de los normalistas para garantizar justicia.

En el arranque de la sesión de ayer, el líder de la bancada del PAN, Julen Rementería, pidió modificar el orden del día y someter a votación un punto de acuerdo para dar trámite al tema.

El legislador veracruzano además solicitó condenar que el presidente López Obrador haya acusado al senador Emilio Álvarez Icaza de manipular a los padres y madres de los normalistas; lo cual fue rechazado por la mayoría.

“Responsabilizo a López Obrador de mi seguridad y la de mi familia. Quiero decirle al Presidente que no por mentir se hace justicia. Estoy absolutamente dispuesto a que me invite a la mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice de este y otros casos. Él es el responsable de que no haya ni justicia ni verdad en el caso Ayotzinapa”, reviró Álvarez Icaza.

De acuerdo con el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y exsecretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el Presidente dio un paso más en lo que conocemos como el autócrata del Palacio. Yo estoy acostumbrado a que calumnie y mienta, pero hoy (ayer) dio una señal muy peligrosa, calumnia y miente, y atacando a mi persona”.

El senador del Grupo Plural Germán Martínez expresó su solidaridad con Álvarez Icaza y repudió que la Presidencia se haya convertido en “un centro de odio, de división entre mexicanos y, ahora, de mentira y de falsedad”.

El morenista Cristóbal Arias salió en defensa del presidente López Obrador, quien, dijo, desde que fue candidato fue solidario con los padres de Ayotzinapa e hizo compromisos que “ha cumplido”, aunque, acotó, “que no se haya satisfecho a plenitud como quisieran los padres de familia o sus asesores jurídicos, es otra cuestión”.

El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, planteó que la mayoría estaba en la disposición de discutir el punto de acuerdo, pero una vez que concluyera la conmemoración del Día Internacional de la Mujer; sin embargo, Morena terminó por votar en contra.

Así, el pleno del Senado rechazó, con 32 votos a favor, 35 votos en contra y tres votos en abstención, la modificación del orden del día y discutir el punto de acuerdo planteado por el panista Rementería.