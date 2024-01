Guadalupe Taddei, presidenta del INE, rechaza hacer nombramientos de forma unilateral

El nombramiento de seis encargados de despacho en áreas clave del Instituto Nacional Electoral (INE) no fue una decisión por “unilateralidad” sino por responsabilidad, destacó Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo, durante la sesión del Consejo General.

Destacó que las personas cuentan con experiencia a nivel central, local o distrital, incluso en organizaciones sociales o partidos.

“No es una irresponsabilidad la que se está haciendo en estos nombramientos…Sólo hay un modelo en la ley, el que nos obliga a los 11 consejeros a buscar los consensos, una está obligada a presenta propuestas, y así se ha hecho, y los 11 estamos obligados a poner la voluntad.

“Si eso no sucede, entonces se activa el siguiente mecanismo que son las encargadurías de despacho. Esa responsabilidad no voy a renunciar a ella, eso no se llama unilateralidad, se llama ser responsable con la operatividad del instituto”, dijo en tono con cierta molestia.

Aseguró que ello no implicaba renunciar al diálogo en el Consejo General del INE.

El tema de las designaciones, que se dio a conocer el miércoles 24 de enero, fue llevado a la herradura de la democracia por Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General, quien destacó que los nombramientos siempre han pasado por la “legitimidad” de la mayoría de los consejeros.

El consejero Jaime Rivera se unió a las críticas, pues si bien está en su facultad “tengo la impresión de que ni siquiera se intentó sacar el acuerdo”.

La consejera Claudia Zavala se expresó en sentido simular, aunque acotó que era un modelo “unipersonal”.

El consejero Arturo Castillo aseguró que sí se logró un consenso.

El miércoles, Taddei Zavala designó a Claudia Ojeda como secretaria Ejecutiva; sin embargo, aunque su cargo comenzaba a surtir efecto desde el 24 de enero, no se presentó a la sesión del Consejo General.

Al respecto, la consejera Dania Ravel destacó que ella incluso desconocía los motivos por los que no asistió; a través de Comunicación Social se informó que fue porque aún se encontraba en proceso de entrega recepción.