Por poner ‘cuadros a modo’ están debilitando al INE, acusa Xóchitl Gálvez

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tiene que demostrar que el organismo verdaderamente es fuerte de cara a las elecciones de 2024, reclamó la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez.

Después del Diálogo por una Agenda para las Mujeres México 2024, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México aseveró que los hechos y las acciones de Taddei demostrarán sus dichos.

“Quisiera que lo demostrara con hechos”, apuntó la candidata. Inmediatamente después, demostró su duda a que esto pueda llevarse a cabo, toda vez que “la verdad es que han renunciado a mucha gente por el simple hecho de pertenecer a una administración distinta”.

En este sentido, resaltó la renuncia de Jorge Torres, quien fuera el encargado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante nueve años, y que dejó la institución a mediados de diciembre pasado.

“Lo que me preocupa, por ejemplo, es que la persona encargada del PREP, que toda la vida fue súper preciso, que cada elección presidencial fue súper acertado, el nuevo que llegue no sé si tenga el expertise, la experiencia, y sería muy dramático que este resultado no estuviera para la elección presidencial”, sentenció Gálvez Ruiz.

Además, consideró que los nombramientos que ha hecho la presidenta del INE le han restado fuerza a la institución, aunque, al ser cuestionada si tenía confianza en el organismo electoral, pidió esperar.

“El tema es que, en aras de poner a los cuadros a modo, está debilitando, desde mi punto de vista, a la institución”, reclamó la candidata, aunque después apuntó que “no puedo saber (si hay desconfianza) hasta ver cómo actúan”.

Además, remató su comentario al afirmar que espera que se estén priorizando los conocimientos de las personas que llegarán al instituto antes de cumplir con algún tipo de cuota o nombrar a funcionarios que no sepan realizar el trabajo.

“Simplemente digo que espero que la gente que están sustituyendo tenga la experiencia para llevar a cabo esta elección”, sentenció la panista.

Finalmente, Gálvez Ruiz sostuvo que hay una corriente dentro del instituto que busca llevar a cabo cambios drásticos. Sin embargo, reconoció que estos no han sido posibles gracias a la labor de la mayoría de los consejeros electorales.