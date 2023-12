Xóchitl Gálvez, al estilo AMLO, promete mantener programas sociales: ‘Gente dejará de ser pobre’

Al estilo AMLO, Xóchitl Gálvez, actual precandidata a la Presidencia del Frente Amplio por México, prometió este martes mantener los programas sociales, que fueron creados por el presidente López Obrador, porque su propósito es que la gente deje de ser pobre.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la abanderada de la oposición aseguró que, de llegar a la Presidencia, estará enfocada en brindar mejores oportunidades de trabajo y mejorar el sistema de Salud.

“Yo lo que quiero es que la gente deje de ser pobre, los programas sociales se quedan, dejen de echarles cuentos, pero además de programas sociales, va haber oportunidades de trabajo, van a tener una mejor salud”, sostuvo.

Sobre las clases medias, la senadora afirmó que en su proyecto tiene previsto mejorar el salario porque van a dejar “de pagar tanta inflación”, además de que implementará energía limpia y barata.

En otros temas, la panista recalcó que va abajo en las encuestas porque Morena ha ‘derrochado’ un enorme presupuesto para que su abanderada, Claudia Sheinbaum, vaya arriba y gane las elecciones: “La señora candidata de Morena tiene los millones de las élites del poder, yo no he hecho campañas millonarias, ella sí los necesita, yo no”.

Por ello, Xóchitl Gálvez aseguró que el próximo año repuntará en las encuestas: “Voy a mejorar, soy una guerrera, soy una mujer que nunca se dobla, que nunca se vence por más que me escriban lo que me quieren escribir, no me van a vencer”.

¿Cuál es la estrategia de seguridad de Xóchitl Gálvez?

En temas de seguridad, Gálvez adelantó que su equipo y ella están elaborando una estrategia, “con gente experta, con gente capaz”, para combatir la inseguridad en México en caso de que gane las elecciones de 2024.

“N o podemos claudicar, no nos podemos dar por vencidos, no podemos aceptar que ya nos venció la delincuencia organizada… no va haber abrazos, no les voy a dar un abrazo, voy a aplicar la ley”, agregó.

Por esta razón, dijo que su objetivo es crear un entorno de seguridad, por lo que planea utilizar herramientas tecnológicas, como la IA, para erradicar al crimen organizado:

“La principal prioridad para mí va a hacer la seguridad, tanto presupuestal, como desde el punto de vista de todo mi esfuerzo, mi capacidad de técnica y ahí sí le pongo algo adicional que este Gobierno no ha usado: tecnología”, dijo.