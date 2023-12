Silvano Aureoles ‘se baja’ del equipo Xóchitl tras diferencias con la candidata

Aún no comienzan las campañas presidenciales pero el equipo de Xóchitl Gálvez ya presentó su primera fractura. Se trata de la baja del perredista Silvano Aureoles, quien decidió dejar su cargo en el equipo de Fuerza y Corazón por México, ante las supuestas diferencias que tiene con la candidata a la presidencia.

‘Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México. Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad’, escribió en su cuenta de X.

Hace dos semanas, el exgobernador de Michoacán había sido llamado para coordinar el área de Desarrollo Sustentable del Frente Amplio por México.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...