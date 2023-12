Xóchitl Gálvez a AMLO: basta de abrazos a criminales, asuma su responsabilidad

“No sólo es Guanajuato, es Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Chiapas; realmente me extraña que el Presidente se pregunte que no sabe cómo ha crecido ahí el consumo”, apuntó la precandidata de la oposición. [Fotografía. Xóchitl Gálvez/red social X]

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, condenó el asesinato de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, el fin de semana, y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se lave las manos.

“Hace seis años que no se hace una encuesta sobre adicciones en nuestro país. Y eso es terrible porque no sabemos realmente si hay consumo de fentanilo, qué tipo de droga se está consumiendo, en qué región. Entonces no sé de dónde saca esos datos”, sentenció.

La abanderada presidencial incrementó sus cuestionamientos e hizo pública su preocupación debido a que López Obrador no le esté prestando atención a este tema.

“Me extraña que él se pregunte que cómo ha subido el consumo ahí y cómo es que la delincuencia está en esa zona... pues él es el Presidente, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, responsable de atacar a la delincuencia organizada”, apuntó.

Además, resaltó que los tres niveles de gobierno deberían estar trabajando en conjunto para resolver este problema, que no es exclusivo del estado del Bajío.

“No sólo es Guanajuato, es Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Chiapas; realmente me extraña que el Presidente se pregunte que no sabe cómo ha crecido ahí el consumo”, apuntó.

“Le hemos entregado territorios completos a la delincuencia organizada. Ahí sí me apena que el Ejército, con todo su poder, no pueda con unos delincuentes, yo digo que de segundo pelo”, expuso.

Para reforzar su punto, la aspirante presidencial recordó que durante este año se han dado otros asesinatos, como fueron los jóvenes en Celaya a principios de este mes.

La precandidata no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un nuevo golpe a su contrincante morenista, Claudia Sheinbaum, quien ha repetido el discurso oficial.

“Qué bueno que la candidata de enfrente hable de los jóvenes, qué malo que no hable del tema ambiental que está dañando el futuro de los niños y de los jóvenes, y qué malo que no hable de lo que está pasando en el país con los delincuentes que están asesinando jóvenes”, lanzó.

Previamente, desde su cuenta de X, la aspirante presidencial señaló: “Esta barbarie no puede continuar. Basta de abrazos para los criminales y balazos para los jóvenes”.

Brutal y doloroso asesinato de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato.



Es urgente cambiar la política de seguridad del gobierno federal.



Esta barbarie no puede continuar.



Basta de abrazos para los criminales y balazos para los jóvenes.



Mis condolencias y solidaridad a las… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 18, 2023





Reclamos desde el legislativo

Senadores de oposición coincidieron en que el presidente López Obrador debe dejar de echar culpas en el combate al tráfico de drogas, que es un delito federal, y que debe poner en marcha una estrategia de seguridad que permita recuperar la paz.

El perredista Juan Manuel Fócil afirmó, en videoconferencia de prensa, que el mandatario no puede “echarle la culpa a otros”, ya que si él liga la masacre en Guanajuato con consumo de drogas, debe asumir que el tráfico de drogas es delito federal.

En tanto, la senadora panista Alejandra Reynoso urgió a López Obrador a modificar la estrategia de seguridad por una que permita realmente recuperar la paz en el país.

En tanto, la organización Sociedad Civil México hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que implemente medidas con las que se reduzca la inseguridad en el país.

El reclamo lo hizo Sociedad Civil México al señalar que no pueden permanecer callados ante la “incapacidad de las instituciones para salvaguardar la vida y la seguridad de los jóvenes, el futuro de México”.