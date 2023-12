López Obrador ‘pone los ojos’ en Edomex; pide mayoría en el Congreso

A dos días del enfrentamiento entre comuneros y criminales en Texcaltitlán, Estado de México, que dejó 14 muertos, el presidente López Obrador visitó la entidad, pero en su discurso lo que más resaltó fue la importancia de ganar mayoría en el Congreso.

A pesar de las precampañas en curso y que debe evitar hacer comentarios de índole electoral, el Presidente resaltó la importancia de que un partido gane la Presidencia y la mayoría en el Congreso, durante la evaluación que hizo de los programas del Bienestar en Almoloya de Juárez.

“Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado”.

Destacó que en su administración no se han presentado problemas porque cuenta con la mayoría, y por ello se ha logrado la aprobación del presupuesto, que, dijo, para 2024 beneficiará a 30 millones de hogares.

El mandatario también destacó logros del último año como los 22 millones 400 mil trabajadores inscritos en el IMSS, el aumento al salario mínimo y el que México esté entre los países con menor desempleo, lo que da cuenta de que “vamos caminando con paso firme hacia el porvenir”.

Más tarde, en Toluca resaltó que habrá continuidad de su movimiento político hacia 2024. “Va a seguir la transformación, yo tengo que terminar… Estoy contento porque quien va a llegar, va a ser mejor, ya empezó la transformación”, expresó.

López Obrador no escatimó los elogios hacia Delfina Gómez, gobernadora en la entidad, y refrendó el compromiso de concretar obras como el Tren Insurgente, las vialidades para conectar el Aeropuerto Felipe Ángeles e instalar la megafarmacia en Huehuetoca.