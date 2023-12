Oposición amenaza a AMLO con volver a ‘batear’ terna para nueva ministra: ‘Voto no ha cambiado’

La oposición en el Senado advirtió este martes 5 de diciembre que volverá a rechazar la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual recibirán este día los legisladores de la Cámara Alta.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, los coordinadores de los senadores de la oposición -PRI, PAN, PRD y Grupo Plural- anticiparon que volverán a votar contra las mujeres propuestas por AMLO para ocupar el puesto del ministro Arturo Zaldívar.

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, expresó este día que la nueva terna no ha cambiado, por lo que el partido tricolor está dispuesto a ir en contra nuevamente.

“Esta inclusión no cambia, no debe cambiar el sentir de nuestro voto porque hemos insistido que esta terna no tiene una carrera judicial, es una terna militante, oficialismo, muy inclinados a resolver como le convenga al Ejecutivo”, sostuvo.

Ante esto, recordó que las candidatas deben garantizar independencia en sus resoluciones y no reflejar “un conflicto permanente entre el Ejecutivo con el Poder Judicial”.

A la par, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, explicó que su bancada está en contra porque “no se ha construido nada, los consensos se tienen que construir y escuchar a todos, sobre todo nosotros en en el bloque de contención tenemos que reunirnos y platicar ese voto en contra”.

Incluso, Mancera recalcó que en la nueva propuesta se eliminó la homologación del cargo de Consejería Jurídica a una Secretaría de Estado, “eso ya no está”, por lo que se debe debatir.

Desde el PAN, Julen Rementería, coordinador de Acción Nacional en el Senado, añadió que esta tarde tiene una reunión con los senadores blanquiazules antes de la sesión para discutir su voto en contra.

“La verdad es que no hay una razón para que esto cambie, se votó en contra hace apenas unos cuantos días, no hay una situación que haya cambiado como para poner a dos de ellas que ya fueron evaluadas.

“Deberíamos de elegir entre los mejores y no el del mal menor… las cosas no han cambiado, entonces no tendríamos por qué cambiar el sentido de nuestro voto respecto a estas dos personas. Ahora, la tercera que llegó a esta segunda terna son las mismas, en fin, lo que no necesita la Corte”, finalizó.

Mientras que Germán Martínez, senador del Grupo Plural, lamentó que el grupo mayoritario -Morena- en la Cámara Alta aún no tenga un consenso entre los mismos integrantes de su partido, por lo que pidió “ponerse de acuerdo entre ellos”, además de revelar que votará en contra.

Terna de AMLO 2.0: ¿Quiénes son las aspirantes a ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte?

Luego de que la primera terna no lograra conseguir el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, como dicta la ley, una nueva serie de aspirantes de la cual no hizo muchas modificaciones, ya que las abogadas Bertha Alcalde y Lenia Batres continúan, solo sacó a María Elena Ríos e incluyó a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, jefa de unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.

El proceso para seleccionar a la nueva ministra de la Suprema Corte comenzará este martes 5 de diciembre, cuando la mesa directiva del Senado comience su sesión en la que buscan la Comisión de Justicia solo reciba la comparecencia de Eréndira Cruzvillegas y que las otras dos aspirantes no repitan la comparecencia.

Una vez aceptado el procedimiento de esta forma, se procederá con la comparecencia y posteriormente la comisión deberá votar la idoneidad de la terna lanzada por López Obrador, lo que abrirá paso a que el Senado comience las votaciones.