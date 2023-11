Nueva ministra de la Corte, toma 2: AMLO enviará nueva terna este jueves

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este jueves 30 de noviembre de 2023 desde Palacio Nacional, acompañado del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 30 de noviembre?

¿Por qué Samuel García incomoda al PRI y al PAN? Esto explica AMLO

Cuestionado sobre la polémica designación del gobernador interino en Nuevo León, López Obrador afirmó que es parte de la confrontación entre los legisladores del PRI y del PAN con el ahora aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

“Se han puesto de acuerdo ahí el PRI y el PAN para oponerse al gobernador Samuel García de tiempo atrás, incluso en la elección también del fiscal tuvieron diferencias, ahora igual por esto del interino, ojalá y resuelvan sus diferencias... hay que esperar en qué termina esto, no sé si se tenga que acudir a instancias judiciales, si proceden amparos, recursos, hay que esperarnos”, comentó.

De acuerdo con López Obrador, este enfrentamiento surgió porque el “sector del conservadurismo” ve en Samuel un rival en su intento por hacerse de los votos de la clase media.

“Ellos en su imaginación creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo raso pero que ellos tienen a la clase media, entonces cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva”, lanzó.

“Están totalmente equivocados, es el problema de Claudio X. González, que no saben de política, son neófitos en política, no se puede actuar así con ese pensamiento corporativo”, criticó.

AMLO enviará nueva terna al Senado este jueves

López Obrador anunció que este mismo jueves enviará una segunda terna al Senado para elegir al reemplazo de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto luego de que ninguna de las aspirantes propuestas en la primera terna lograra obtener los votos de la mayoría calificada en la sesión del miércoles.

“Así es el procedimiento, se envía una terna y se necesita tener mayoría calificada para elegir en este caso a la ministra que va a la Suprema Corte de Justicia, mayoría calificada, pues es más que la mayoría simple”, explicó tras ser cuestionado.

El mandatario adelantó que la nueva terna puede estar compuesta hasta por dos de las aspirantes que ya se presentaron, aunque también puede cambiar a dos o a la terna completa, lo importante es realizar al menos una modificación. Esta vez también propondrá solo mujeres, sin embargo, evitó revelar nombres “para que no haya especulación”.

Cuestionado sobre la posible integración de la fiscal Ernestina Godoy en la terna, López Obrador se limitó a defender su labor frente a la amenaza de la oposición de rechazar su ratificación, a pedir que no se negocie esta decisión con el PAN y a abrirle las puertas para ocupar otro puesto si no logra mantenerse al frente de la Fiscalía capitalina.

“Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, ¿por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la Fiscalía? Porque se están vengando, ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido”, reiteró.

Así avanzan los trabajos de salvamento arqueológico en el Tren Maya

Los trabajos del INAH continúan en los tramos donde pasará el Tren Maya. Hasta el momento se han logrado registrado y preservado las siguientes piezas:

58 mil 44 elementos inmuebles

Un millón 407 mil 983 fragmentos de cerámica

Mil 936 bienes inmuebles

Mil 476 piezas en restauración

669 restos humanos

2 mil 252 rasgos naturales

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra el del enterramiento en el Chultún 2, en la acrópolis de Ek Balam en Yucatán. De acuerdo con Diego Prieto, esta pieza se constituyó como una cámara funeraria. Junto al altar se hallaron también los restos de dos individuos, de una mujer acostada boca abajo y enterrada con una ligera capa de tierra, así como los de un individuo masculino que fueron retirados de otro sitio.