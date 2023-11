Sheinbaum contesta a Xóchitl por visita a AMLO: ‘Me da risa’ que digan que fui a ‘recibir línea’

Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, criticó este miércoles la ‘hipocresía’ de la oposición que asegura ser feminista, pero no dudó en señalar que la ex jefa de Gobierno fue a Palacio Nacional para recibir órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum dijo que su visita al mandatario “armó un lío” y aclaró que durante su plática con el fundador de Morena solo hablaron de asuntos familiares y de salud.

“Ayer pasé a dejar unos documentos a Palacio Nacional, una nota al secretario particular del presidente. Me dijeron ‘ahí está el presidente’, entonces pasé a verlo, lo saludé me habían dicho que estaba mal de un pie”, dijo en un video publicado en su cuenta de X este 29 de noviembre.

La coordinadora de Morena dijo que López Obrador le preguntó por sus hijos y su nieto Pablo y platicaron un rato sobre “la vida cotidiana”.

“Me preguntó ‘¿cómo vas?’, le dije ‘pues creo que amos muy bien y eso fue todo”, añadió.

La ex jefa de Gobierno se refirió después a los comentarios como los de Xóchitl Gálvez, su rival en su aspiración a la Presidencia.

“Fue (a Palacio Nacional la mañana de ayer) a recibir instrucciones, no la disimulan. Ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma, le tienen que dar línea”, dijo la abanderada de la coalición Va por México previo a un evento en la Universidad Anáhuac el martes pasado.

“No bueno... la verdad, me da risa”, aseguró Sheinbaum.

¿Qué dijo AMLO sobre la visita de Sheinbaum?

“Tenia interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas, el cómo le ha ido... Somos amigos y además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco”, dijo el presidente en la ‘mañanera’ de este miércoles.

El mandatario consideró que la visita de Sheinbaum no afecta la equidad de cara a las elecciones de 2024, pero si el Instituto Nacional Electoral (INE) considera que sí, él acataría la orden de no recibir a ningún aspirante presidencial en Palacio.

“Ella cuando quiera venir más adelante, a lo mejor sí viene (en caso de que gane las elecciones), pero eso lo va a decidir el pueblo, el pueblo manda”, cerró.