Sheinbaum va a Palacio Nacional a que “le den línea”, acusa Gálvez

Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, tiene que ir a Palacio Nacional para que el presidente Andrés Manuel López Obrador le diga qué hacer, acusó Xóchitl Gálvez.

Previo a un encuentro con alumnos de la Universidad Anáhuac, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México insistió en su intento para demostrar que la morenista únicamente recibe órdenes, como se reflejó en su ausencia en la Feria del Libro (FIL) de Guadalajara.

“Fue (a Palacio Nacional la mañana de ayer) a recibir instrucciones, no la disimulan. Ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma, le tienen que dar línea, como le dieron línea de que no fuera a la FIL; seguramente ya le dieron línea de qué hacer”, arremetió.

Con este es el tercer día en el que Gálvez Ruiz le ha puesto esta etiqueta a Sheinbaum.

La aspirante de oposición también reiteró que el presidente López Obrador buscará incidir en la elección, y recordó que ella fue víctima de sus ataques, y de paso le dio un rozón al expresidente Vicente Fox.

“Claro que el Presidente (López Obrador)no contempla ningún principio de imparcialidad; el Presidente me ha atacado. Ahora que se habla tanto de la violencia política hacia Mariana, que es reprobable, pues el presidente (sic) Fox hacia mí ha sido… digo, el presidente Andrés Manuel ha sido un hombre violento; inclusive Fox también ahí puso un tuit fuera de lugar”, concluyó.

Ya durante el evento, la precandidata le advirtió a los jóvenes que en las elecciones de 2024 se podrá elegir entre tres opciones, y aprovechó el momento para seguir atacando a Sheinbaum y al precandidato de MC, Samuel García.

“Ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren. La disque nueva política”, dijo mientras sacaba un cartel con unos tenis fosforescentes; “la vieja política”, señaló junto con un títere de calcetín, “o una vieja chingona”, como a ella le gusta decir.

Dentro del auditorio volvió a arremeter contra García Sepúlveda, de quien dijo que “me encanta que el candidato fosfo fosfo presuma Tesla, pero todavía no se ha puesto una piedra porque no hay energía, porque no hay agua, porque no hay infraestructura. Es muy fácil anunciar las inversiones, pero necesitamos hacerlas realidad”.