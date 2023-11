Samuel: “No le vamos a perdonar a Morena el abandono de los niños”

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, aseguró que no olvidará que el gobierno actual dejó en el olvido a los niños.

Por un lado, el emecista lamentó que se hayan desaparecido las estancias infantiles al principio del sexenio. Asimismo, condenó que no se le dé apoyo a los niños con cáncer.

En el arranque de precampaña de Juan José Frangie, quien busca reelegirse como presidente municipal de Zapopan, Jalisco, le envió un mensaje al partido en el poder.

“Aquí desde Zapopan, para todo Morena, nunca les vamos a perdonar haber abandonado a los niños, a las estancias, el cáncer universal contra ellos. Aquí en Zapopan, y en Nuevo León, somos la ciudad de los niños porque son nuestra prioridad”, sentenció.

García ya no quiso seguir atacando al gobierno y optó por pedirle a los jaliscienses que recuerden estos hechos ahora en época electoral.

“Con eso en mente hoy les pido: arranquemos esta precampaña motivados. Pónganse los fosfo fosfo (sic). Vámonos macizo a recorrer todo Jalisco, y a pedir carro completo, naranja y eléctrico”, sentenció.

Y deslizó en su discurso algunas de las victorias que tuvo como gobernador de Nuevo León, como fue el anuncio de que la siguiente planta de Tesla se instalará en la entidad.

“Yo les propongo, que así como en Zapopan y como en Nuevo León la prioridad son los niños, son el futuro, ellos son los que van a andar en Tesla, con energía renovable, que van a estudiar de tiempo completo”, afirmó.

En cuanto a Jalisco, celebró que MC no vaya a ir en alianza, con lo que olvidó que tuvieron problemas con el gobernador Enrique Alfaro, quien apenas en agosto rompió con el partido. “Yo ya no tengo interés en participar en un proyecto que no entiendo, donde todo se decide de manera unilateral y donde nos quieren someter a todos a la voluntad de quienes dirigen el partido a nivel nacional”, acusó en su momento el mandatario estatal.

Nada de esto importó para García, quien celebró que “aquí les decimos, desde Zapopan, que solos, sin malas compañías, vamos a ganar”.

Asimismo, se dedicó a aplaudir al precandidato emecista a la gubernatura del estado, Pablo Lemus.

“Lemus es tan fregón que Xóchitl me lo quería piratear. De repente vi un panorámico con fondo negro, como tiene la conciencia el PRI, y decía ‘Xóchitl y Lemus’ y le dije, ya quisiera ser de MC”, sentenció.