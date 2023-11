INE se la perdona a Sheinbaum: Rechaza suspender su gira por México

El Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó otra vez a Claudia Sheinbaum, virtual aspirante a la Presidencia por Morena, pues desestimó suspender su gira ‘La esperanza nos une’ durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas.

En respuesta a una queja ingresada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, la Unidad Técnica de lo Contencioso propuso a la comisión suspender la gira.

Sin embargo, los consejeros integrantes consideraron que no había elementos suficientes.

¿Por qué el INE no suspendió la gira de Sheinbaum?

“Al analizar los elementos, no tengo mayor duda de que en el discurso sí tenemos contenido electoral, contenido que claramente se refiere a la elección de 2024, incluso en el evento de San Luis Potosí señala al ‘PRIAN’ como un concepto de la contienda, y ese tipo de discursos no puede estar reproducido en estos momentos que no hemos iniciado campañas, ni siquiera precampañas”, explicó la consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.

Zavala resaltó que se han encontrado indicios y contraindicios lo que aún no da elementos suficientes para conocer qué tanto permean los actos en la ciudadanía.

“No tenemos elementos suficientes para ver la trascendencia a la ciudadanía respecto de estos discursos porque los eventos los realizó Morena, solo los hizo a militantes. Pero por otro lado tenemos asistencias de organizaciones de la sociedad civil, firma de convenios con miras a 2024″, añadió.

El consejero Arturo Castillo indicó que los mensajes en redes sociales sí tienen contenidos de carácter aparentemente electoral, y “las redes sociales sí tienen posible trascendencia mayor a la ciudadanía en general, lo prudente sería ordenar bajar las publicaciones”.

Con ello, los consejeros solo se limitaron a llamar a la aspirante a la prudencia discursiva y bajar las publicaciones en donde hay contenidos electorales.

En días pasados, los consejeros también optaron por limitar a Sheinbaum, virtual abanderada morenista para las elecciones 2024, a realizar sus eventos dirigidos a la militancia de manera cerrada.