¿Pasará la terna? PRI, MC y PAN dicen que votarán contra las ministras propuestas por AMLO

“Voto en contra, sin ninguna duda”... Los partidos de oposición en el Senado, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, adelantaron que votarán contra la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir al ministro Arturo Zaldívar.

En entrevista para Radio Fórmula, Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, anticipó que su bancada irá en contra de Morena porque las tres ministras que propuso el jefe del Ejecutivo no cumplen con los requisitos.

“Efectivamente, vamos a votar en contra, los argumentos son sólidos del por qué no. Solamente son tres militantes de una orientación política oficialista, no tienen carrera judicial, no existen condiciones de imparcialidad”, acusó.

Ante esto, describió que se requieren ciertas características para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que López Obrador “trae un encono directo” con el Poder Judicial.

A la par, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, dijo que sus legisladores están “muy claros” de cuál es su posición política. “En este momento tan importante de la vida pública no nos podemos equivocar, de manera inicial, adelanto, nuestro grupo parlamentario no puede acompañar ninguna de las tres propuestas que ya ha mandado el presidente de la República”, dijo.

Una de las razones, dijo, es que la Suprema Corte conserve su independiente y autónoma “en este momento tan crítico de la vida pública de México”, por ello, se necesita un “Poder Judicial fuerte, una Corte independiente, que cuide la Constitución y que garantice los derechos y libertades”.

“Contundentemente, nosotros no vamos a acompañar esta terna, nos parece que sus perfiles, son perfiles dependientes completamente del Poder Ejecutivo”, sentenció.

De igual forma, los integrantes de la bancada del PAN en el Senado, que coordina Julen Rementería, anticiparon que también votarán en contra de la terna propuesta por el titular del Ejecutivo para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar, afirmó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

El líder del partido blanquiazul dio a conocer que solicitó a los senadores que, antes de nombrar a una ministra de las propuestas en dicha terna, consulten a la SCJN si la causa de la renuncia de Zaldívar como ministro es grave.

De acuerdo con Cortés Mendoza, la renuncia de Zaldívar y la terna propuesta al Senado de quienes pueden sustituirlo representa “un fraude” más del presidente López Obrador, porque ese nombramiento le correspondería hacerlo “a la próxima presidenta de México”, que para el dirigente será Xóchitl Gálvez.

El Senado tiene 30 días para elegir quién puede ocupar el puesto que dejó Arturo Zaldívar. La ganadora del cargo de ministra deberá obtener dos terceras partes de votos de los senadores.

