Arturo Zaldívar explica por qué sí es legal su renuncia: ‘Fue una decisión reflexionada’

Ante la polémica sobre su renuncia, Arturo Zaldívar, aún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró este miércoles 8 de noviembre que es legal que deje su cargo y explicó por qué.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar reveló que abandonar su cargo fue una decisión bien pensada y siempre viendo por el bienestar del país: “Es una decisión reflexionada, pensando en dónde puedo ser más útil en mi país y también analizando la coyuntura política”.

El integrante de la Suprema Corte explicó que un ministro sólo puede renunciar por causas graves, aunque la Constitución no señala o aclara que sea por enfermedad u otro problema ‘fuerte’. “Causa grave es aquella causa importante a juicio que el ministro la presenta, la Constitución dicta que primero el presidente la debe aprobar y después el Senado”, sostuvo.

Por ello, aclaró que estas dos instituciones, que participan en el nombramiento de los ministros, serán quienes deban determinar que la causa grave “efectivamente se da en la especie”.

“La renuncia debe interpretarse de manera flexible, es decir, hay una consideración en principio del ministro y esta consideración hay una deferencia del ejecutivo y legislativo”, dijo.

Ante esto, Zaldívar reiteró que su renuncia presentada se ajusta a la Constitución y tendrá que ser valorada por las dos instancias constitucionales y solo necesita la “mayoría simple” en la Cámara Alta para poder dejar su cargo.

‘Me sumo al proyecto de Sheinbaum por convicción’: Arturo Zaldívar

Tras dejar la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar reconoció que se sumará al proyecto de la abanderada de Morena por la Presidencia, Claudia Sheinbaum, aunque aclaró que no busca un cargo público.

“Yo me estoy sumando al proyecto por una cuestión de convicción, yo quiero aclarar, yo no estoy dejando la Corte para asumir un cargo público, voy a sumarme a un proyecto político-social en el que creo, para consolidar la transformación del país, para apoyar a un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan”, afirmó.

Además, admitió que admira a Sheinbaum y le tiene mucho aprecio: “Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México, a eso me sumo”.

Sobre la reforma judicial que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar precisó que en este momento que “no debemos estar cerrados a nada”, ya que todo está sujeto a discusión. “Yo no estaría en una posición de poderme decantar de una cuestión o en otra”, finalizó.