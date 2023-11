Arturo Zaldívar confirma que se une al equipo de Sheinbaum... pero aclara que no buscará ‘hueso’

Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024, pero aclaró que no porque busque un cargo público.

“Me estoy sumando al proyecto por una cuestión de convicción, yo quiero aclarar, yo no estoy dejando la Corte para asumir un cargo público, voy a sumarme a un proyecto político social en el que creo, para consolidar la transformación del país, para apoyar a un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan”, afirmó Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

En redes sociales, algunos analistas aseguraron, tras la renuncia del ministro, que en un futuro buscaría ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) o presidente del Senado. Sin embargo, Arturo Zaldívar negó estas afirmaciones y dijo que su intención no es obtener un cargo.

¿Qué opina Arturo Zaldívar del proyecto de Claudia Sheinbaum?

“Ya fui presidente de la SCJN, el máximo cargo de la Corte”, agregó, aunque también dijo que espera en los próximos días se acepte su renuncia para que se defina la posición en la cual lo colocará Sheinbaum y la que más sirva para el proyecto que está construyendo.

“Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México, a eso me sumo”, agregó el ministro de la Corte.

En respuesta a las críticas y comentarios sobre su renuncia, uno de ellos, el de Xóchitl Gálvez, el expresidente de la Corte, dijo que la entiende porque debe estar preocupada por cómo va en las encuestas y que Claudia Sheinbaum está formando un equipo más sólido que el de ella.