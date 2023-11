Zaldívar renuncia a la Corte, para “consolidar la transformación”

Arturo Zaldívar presentó ayer su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En redes sociales, el aún juzgador anunció que presentó su carta para separarse del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en caso de aceptarla, turnará la petición al Senado.

“Mi ciclo en la Corte ha terminado. Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas”, detalló.

Sin dar mayores detalles sobre su futuro, Zaldívar se limitó a señalar que buscará seguir trabajando por el bien del país. “Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan”, aseveró.

En su carta, Zaldívar Lelo de Larrea insistió en que buscará colaborar para lograr un mejor México. “Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país”, expuso.

Ahora, lo primero que tendrá que pasar es que el presidente López Obrador le acepte la renuncia al ministro Zaldívar, y que después la envíe al Senado para su ratificación.

En octubre de 2019, cuando se separó del cargo el ministro Eduardo Medina Mora, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, detalló que únicamente se necesitaba una mayoría simple para aprobar la renuncia.

Por lo tanto, sólo se tiene que tener una mayoría de votos entre los senadores que se encuentren en el pleno, sin que ésta represente dos terceras partes de los resultados.

Posteriormente, el presidente López Obrador tendrá que enviar a la Cámara alta una terna de candidatos a ocupar la vacante.

Los aspirantes deberán comparecer ante la Comisión de Justicia, y después tendrán que obtener una votación calificada; el ganador deberá tener dos terceras partes, para ser ratificado en el puesto.

Este proceso deberá ser resuelto por los senadores en un plazo de 30 días. De lo contrario, López Obrador podrá elegir de forma directa.

Si, por el contrario, la terna no alcanza la votación necesaria, el Presidente tendrá que presentar un nuevo trío de candidatos. Si éstos a su vez vuelven a ser rechazados, entonces el mandatario podrá designar al siguiente integrante de la Corte.

Sobre el proceso, la Corte simplemente se limitó a resaltar que esperará la decisión del presidente López Obrador y del Senado, como indica el artículo 98 de la Constitución.

Por su parte, Francisco Burgoa, académico de la UNAM, recordó en su cuenta de X que la Carta Magna establece los motivos por los que un ministro podría dejar su cargo, algo con lo que no cumple Zaldívar.

“Si se respetase la Constitución, no debiese admitirse la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte dado que no expone alguna causa grave: el Presidente de México no debería aceptarla, ni el Senado aprobarla”, puntualizó.

El artículo 98 constitucional, p. 3, señala que "las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado".

¿Hay una causa grave? 👇 https://t.co/28bzuqXqkC — Francisco Burgoa (@FranciscoBurgoa) November 7, 2023

Sin embargo, el académico recordó que ya hay un precedente en este sexenio, por lo que no se espera que este caso vaya a ser diferente. ”Lo mismo pasó con Eduardo Medina Mora: nunca supimos su causa grave y se aceptó su renuncia”.

Por otro lado, señaló que las opciones en el futuro político del todavía ministro son limitadas, toda vez que la Constitución presenta restricciones. “Zaldívar no puede aspirar a ser diputado, ni senador dado que su separación debe ser de tres años antes de la elección”, explicó.

Asimismo, detalló que “en términos del artículo 101 constitucional, p3, con relación al diverso 95-VI, tendrían que pasar dos años contados a partir de que el Senado apruebe su renuncia para que pudiera ser secretario de Estado, fiscal general de la República o gobernador”.