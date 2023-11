Renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte es ‘inconstitucional’, señalan expertos

La renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería inconstitucional, de acuerdo con expertos en derecho constitucional.

Por un lado, Francisco Burgoa, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó en su cuenta de X que la Carta Magna establece los motivos por los que podría dejar su cargo, lo cual no cumple el ministro.

“Si se respetase la Constitución, no debiese admitirse la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, dado que no expone alguna causa grave: el presidente de México no debería aceptarla, ni el Senado aprobarla”, puntualizó.

Sin embargo, el académico recordó que ya hay un precedente en este sexenio, por lo que no se espera que este caso vaya a ser diferente.

“Lo mismo pasó con Eduardo Medina Mora: nunca supimos su “causa grave” y se aceptó su renuncia”, aseveró.

Por otro lado, expuso que las opciones en el futuro político del todavía ministro son limitadas, toda vez que la Constitución presenta restricciones.

“Zaldívar no puede aspirar a ser diputado, ni senador, dado que su separación debe ser de tres años antes de la elección”, explicó.

Asimismo, detalló que “en términos del artículo 101 constitucional, p. 3. con relación al diverso 95-VI tendrían que pasar dos años contados a partir de que el Senado apruebe su renuncia para que pudiera ser Secretario de Estado, Fiscal General de la República o Gobernador”.

Finalmente, Burgoa sentenció que no tiene sentido jurídico renunciar al más alto cargo para un abogado cuando le faltaba un año para concluir, al igual que a Luis María Aguilar Morales, quien sale el 30 de noviembre de 2024.

Por otro lado, Javier Martín Reyes, también académico de la UNAM, tachó este acto de ir en contra de la ley.

“La renuncia de Zaldívar es inconstitucional. El artículo 98 es clarísimo: las renuncias solamente proceden “por causas graves”. Y no vale la gravísima necesidad de Zaldívar de conseguir hueso y regalarle una ilegal designación al presidente López Obrador”.

Además, a través de su cuenta de X, el catedrático acusó al ministro Zaldívar Lelo de Larrea de ser “un absoluto vendido”.

Finalmente, Martin Reyes sostuvo que era previsible que el ministro se iba a separar del cargo desde que no prosperó la llamada Ley Zaldívar, con la que buscó ampliar su permanencia al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La renuncia de Zaldívar estaba cantada. Desde que fracasó su inconstitucional intento por quedarse en la presidencia, se la ha pasado buscando chamba. Un patético político con toga”, acusó.