‘Ley Zaldívar’ en 7 puntos para entender de qué va

Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyendo el Artículo Décimo Tercero Transitorio, conocido como ‘Ley Zaldívar’, en la que se establece la ampliación de mandato hasta 2024 del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

En abril, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado con las leyes reglamentarias de la Reforma al Poder Judicial, incluido el polémico artículo que amplía dos años más el mandato del actual ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte. Pero ¿de qué va? Aquí te explicamos:

1. El artículo transitorio plantea ampliar el mandato del presidente de la SCJN vigente en funciones, Arturo Zaldívar, cuando la duración de ciertos cargos previstos en la Carta Magna es un elemento republicano de equilibrios y balances entre los poderes públicos.

2. Se propone que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y diversos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, prorroguen sus cargos.

3. El artículo transitorio en cuestión también prevé alargar los cargos de consejeros de la Judicatura Federal a siete años en lugar de cinco.

4. El Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026

5. Las Consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026.

6. El Consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026.

7. La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene el objetivo, entre otras cosas, de acabar con actos de corrupción al interior del Poder Judicial.

Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea aseguró que como juez constitucional no le mueve la opinión que de él se tenga, sino un sentido de responsabilidad. “Como juez constitucional no me mueve la opinión que de mí se tenga, sino un sentido de responsabilidad. Pese a los llamados a la politización, mi deber es mantenerme imparcial, para asegurar la legitimidad de los mecanismos de control constitucional”, señaló.