‘El Rey’ Zambada, el hombre que pasó de contador a uno de los narcos más buscados por EU

Jesús Reynaldo Zambada, conocido como ‘El Rey’ y hermano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el legendario líder de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, hizo una aparición pública en un programa transmitido en Estados Unidos, mismo en el que reveló parte de su pasado criminal, así como su encierro en prisión.

‘El Rey’, ahora compositor de corridos, es hermano de una de las figuras más importantes en la historia del crimen organizado en México, además de que asegura que con su historia tiene mucho que contar a través de las canciones que ahora compone.

Su aparición pública fue a través del programa José Francisco Garza, conocido como Pepe Garza, donde dijo que ve al ‘Mayo’ Zambada como una especie de “padre”, y a pesar de que no se ha encontrado con él desde 2007, sigue esperando que nada malo le pase al narcotraficante que durante muchos años ha sido uno de los hombres más buscados en el mundo.

Además, ‘El Rey’ Zambada dio a conocer detalles sobre su carrera en el narco, además de que aseguró que fue su buen comportamiento el que lo sacó de prisión. “Son muchas las limitantes que debes tener para salir bien”, aseguró, entre ellas no consumir drogas ni cometer actos violentos.

¿Quién es ‘El Rey’ Zambada?

Nacido el 13 de agosto de 1961 en Culiacán, Sinaloa, Jesús Reynaldo Zambada García fue miembro del Cártel de Sinaloa, además de que es hermano de uno de los líderes, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

A pesar de contar con una carrera universitaria y ciertas facilidades que le hubieran permitido una vida fuera del crimen, ‘El Rey’ Zambada se integró a las filas del Cártel de Sinaloa, lo que llevó a su detención en 2008, cuando las autoridades de México y Estados Unidos le consideraban como una pieza de gran importancia en el cártel también dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

‘El Rey’ Zambada fue extraditado a Estados Unidos en 2012, donde se declaró culpable y entró a prisión. No pasaron muchos años para que el exnarcotraficante comenzara a recortar su condena, y esto se debe a que fue testigo de las autoridades en el juicio contra ‘El Chapo’ Guzmán en 2018 y este año en el juicio contra Genaro García Luna, que fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y en febrero fue declarado culpable por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico, siendo el funcionario mexicano de más alto nivel encarcelado en la historia moderna.

Según la información que ha circulado durante años, ‘El Rey’ Zambada estuvo a cargo del transporte de cocaína de Sudamérica a Estados Unidos, además de que tenía control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que le permitía trasnportar químicos para la fabricación de drogas.

¿Por qué entró ‘El Rey’ Zambada al Cártel de Sinaloa?

‘El Rey’ Zambada estudió la carrera de Contaduría y quedó como “pasante”, ya que no se tituló. Se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y dijo que desde niño comenzó a comprender el narcotráfico debido a que su hermano, ‘El Mayo’ Zambada, se involucró desde muy joven.

Asguró que desde niño es fácil darse cuenta de lo normalizado que está el narcotráfico en Sinaloa, y uno de los motivos por los que agarró gusto por el crimen organizado era ver a sus vecinos con carros nuevos, con dinero y con la posibilidad de conseguir lo que querían.

“Yo siempre estuve en la escuela y dándome cuenta de la vida. Trataba de no pensar en que a mi hermano le pudiera pasar algo, pero a veces si no sabes controlar esos detalles te afectan mucho. Tú vas creciendo y te das cuenta de los problemas. Mi hermano lo que quería era que estudiara, la ilusión de él fue que fuera por el buen camino, porque quieras que no en este negocio tienes problemas”, dijo Zambada.

‘El Rey’ dijo que terminó la universidad cuando ‘El Mayo’ ya era una persona conocida a nivel nacional. Para ese entonces Reynaldo trabajaba en una compañía, donde fue cuestionado sobre el parentezco con su hermano, asunto que no negó, pero que le costó que lo despidieran, ya que “los socios no estaban de acuerdo con que estuviera en la compañía”.

Jesús Reynaldo Zambada dijo que el tema de su hermano comenzó a afectar en su carrera profesional, y a pesar de que buscó empleo en la Secretaría de Hacienda, así como en otras empresas, no lo dejaban entrar.

“Me aguanté hasta que terminé el noveno semestre, fui pasante y me gradué, y luego fui a hablar con mi hermano. Él ya tenía negocios legales, trató de que yo le ayudara en ellos, pero cuando llegué a verlo su situación era de auge, tenía un nivel económico alto y una organización con un poderío considerable y por lógica tenía problemas”, aseguró ‘El Rey’.

Dijo que muchas personas le advertían sobre los riesgos de trabajar en los negocios de su hermano, asunto que no lo limitó pero también le hizo considerar: “¿Atrás de un escritorio para qué le voy a servir a mi hermano?”.

Además consideró que iba a ser más complicado entrar al trabajo de escritorio como hermano del ‘Mayo’ Zambada debido a problemas que pudieran surgir, y con su experiencia con las armas y la relación de su hermano con el narco, decidió que lo mejor era apoyar a su hermano en los brazos armados del Cártel de Sinaloa.

Ismael Zambada negó varias veces la propuesta de su hermano para integrarse al Cártel de Sinaloa. “Le dije: ‘¿Sabes qué, hermano?, quiero estar contigo...’, ‘No, que estás mal’, me dijo. ‘¿Pues qué le hace que esté mal? Es mi gusto y quiero disfrutar de esa sensación de sentirme cerca de ti, que si puedo ayudarte a pelear con el que te quiera hacer daño, no somos más que tú y yo’”, explicó ‘El Rey’.

Reynaldo Zambada explicó que ‘El Mayo’ era su único familiar cercano, esto debido a que su otro hermano, Vicente, se separó de ellos años atrás. Fue esta cercanía la que lo motivó a entrar al Cártel de Sinaloa.

“Prácticamente lo forcé, un día le llegué con una pistola en la cintura y le dije ‘¿sabes qué? Dame un rifle, quiero andar como están estos cuidándote, contigo’... Y empecé a andar con él. Ahí comencé a incursionar en el mundo del narcotráfico”, dijo.

Ahora, ya en libertad, ‘El Rey’ Zambada dijo que su caso en Estados Unidos fue muy complicado, y que gracias al apoyo de su abogado fue como quedó en libertad. Aseguró que hablar con sinceridad con el gobierno y actuar correctamente ayuda en el sistema de Estados Unidos, ya que le dan un trato de colaborador.

Esto hace que los jueces reconsideren la situación, lo que le permitió reducir un par de condenas que le habrían hecho pasar el resto de su vida en la cárcel.

Con información de Pepe Garza.