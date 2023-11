Encuestas de Morena en 9 estados: ¿Por qué el partido es un ‘hervidero’ a punto de estallar?

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reiteró que será el próximo 10 de noviembre cuando el partido anuncie los resultados de las encuestas en nueve entidades del país.

Sin embargo, algunos legisladores de Morena aseguran que dicho proceso se ha convertido en un “hervidero” que podría estar rebasando a las dirigencias del partido, de acuerdo con la columna Confidencial de El Financiero.

La advertencia es que estrategias como “tirar anzuelos” y publicar “listas falsas” están generando desconcierto.

En consecuencia, Mario Delgado ha desmentido algunas versiones al decir que no se adelantará nada. “Todas estas especulaciones de que si ya se decidió, aquí va hombre, aquí va mujer, son falsas. No son ciertas, porque hasta que tengamos los resultados de las nueve encuestas, entonces se podrá tener una decisión, y no tenemos los resultados de las nueve encuestas todavía”, dijo.

Delgado reveló que los hombres son quienes encabezarían más encuestas dentro del partido, por lo que, para cumplir la orden del Instituto Nacional Electoral (INE), al menos cuatro hombres podrían quedar fuera del proceso interno.

Polémica por la ‘exclusión’ de Lucy Meza

Otro ‘enredo’ de Morena es el ocurrido en Morelos al dejar fuera de las encuestas a la senadora Lucy Meza.

La senadora acusó que sus aspiraciones de competir por la gubernatura de Morelos, no fueron tomadas en cuenta al relacionarla con el fiscal de la entidad, Uriel Carmona.

Esto, a pesar de que lideraba las preferencias, según dijo durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva. “Hay una investigación que está en curso respecto de sus aparentes vínculos con el fiscal Uriel Carmona; esa fue la medida que dictó la Comisión de Honestidad, que no pudiera participar en lo que se está realizando esta investigación. Esto, para la gente de Morelos, que me ha preguntado cuál es la razón, y así lo comunicamos”, explicó Mario Delgado.