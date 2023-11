Morena alista la ‘tijera’ en presupuesto de órganos autónomos para víctimas de ‘Otis’

Morena cumplió su advertencia y recortó las propuestas de gasto de los órganos autónomos y de algunas dependencias federales para 2024, con un ajuste total de 45 mil 894 millones de pesos, de los cuales 25 mil 443 se destinan a Pemex, 7 mil 189 a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y 13 mil 262 a la SEP.

Segú el predictamen que circuló anoche a sus legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados –y que votarán mañana viernes en la comisión–, al Poder Judicial le reducen su petición de gasto, de 84 mil 792 a 78 mil 327 millones de pesos.

De éstos, a la Suprema Corte le aprietan el cinturón, de 6 mil 109 millones que solicitó a 5 mil 787 millones.

Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también le aplicarán recorte a su proyecto de presupuesto, que lo reducen de 3 mil 890 a 3 mil 122 millones de pesos.

Al Instituto Nacional Electoral, que el 8 de septiembre planteó a la Cámara de Diputados 37 mil 770 millones, le reducen a 32 mil 767 millones.

El Poder Legislativo solicitó 18 mil 397 millones de pesos y los diputados lo reducen a 16 mil 760 millones; el ajuste al Senado fue de 5 mil 365 millones a 4 mil 955 millones, y a la Cámara de Diputados, de 9 mil 919 a 8 mil 982 millones de pesos.

A la Comisión Federal de Competencia Económica le bajan su proyecto de gasto de 774 a 687 millones de pesos; al Instituto Federal de Telecomunicaciones lo dejan sin cambios, con mil 680 millones, pero al Inai le recortan su solicitud de mil 168 millones a sólo mil 97 millones.

En cambio, a la SICT le elevan su propuesta, de 78 mil 499 a 85 mil 688 millones de pesos. A la SEP también le aumentan, de 425 mil 755 a 439 mil 17 millones de pesos. A la Secretaría de Energía le reducen su propuesta, de 193 mil 179 a 167 mil 736 millones de pesos.

A Pemex le aumentan sus aportaciones de 599 mil 362 a 624 mil 805 millones de pesos.

Consultado sobre el predictamen, el secretario de la Comisión de Presupuesto, Carol Antonio Altamirano, de Morena, explicó que “lo importante no es a quién le recortan, si le quitan 13 mil millones a los órganos autónomos; no, se hicieron ajustes por 45 mil 894 millones, pero sólo para dárselos a Pemex (25 mil 443 millones), a SEP (13 mil 262 millones) y a la SICT (7 mil 189 millones), pero todo eso no resuelve y no ayuda a salvar Acapulco”.