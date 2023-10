Día de Muertos 2023: ¿Abrirán los bancos el 1 y el 2 de noviembre? Esto dice la ley

Esta semana en México se celebra el Día de Muertos el miércoles 1 y jueves 2 de noviembre, una fecha en la que millones de personas hacen un espacio en su rutina para recordar y conmemorar a sus familiares y amigos que ya no están, así como acudir a celebraciones y fiestas según sea la costumbre.

Desde las fiestas de halloween hasta salir a pedir calaverita con tus hijos o familiares pequeños, durante el Día de Muertos algunas actividades se pausan, por ejemplo, las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tendrán clases el jueves 2 de noviembre.

El caso no es el mismo para los trabajadores formales, ya que la ley Federal del Trabajo no considera al Día de Muertos como feriado, por lo cual deberán prestar sus servicios con normalidad y no tendrán ningún pago extra como si ocurre cuando laboras en ciertos días festivos.

Sin embargo, existen dependencias e instituciones que sí cerrarán sus puertas por el Día de Muertos. Por ello, es importante que te apresures para hacer los trámites que necesites.

¿Los bancos estarán abiertos en el Día de Muertos?

La Asociación de Bancos de México explicó que el miércoles 1 de noviembre las instituciones sí ofrecerán servicios con normalidad, mientras que el jueves 2 de noviembre estarán cerradas por el Día de Muertos.

El cierre de bancos este jueves 2 de noviembre es importante debido a que desde este martes 31 de octubre comienza el pago de las quincenas para la mayoría de trabajadores formales, así que si requieres algún retiro o trámite en ventanilla, es importante que lo hagas antes de ese día para evitar retrasos.

A pesar del cierre de las sucursales bancarias, tanto los cajeros automáticos como los servicios mediante aplicaciones móviles funcionarán con normalidad el Día de Muertos, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México.

En noviembre los bancos cerrarán sus puertas dos días

Además del cierre por el Día de Muertos del jueves 2 de noviembre, los bancos cerrarán sus puertas el lunes 20 de noviembre en el marco de las celebraciones del Día de la Revolución.

El cierre del 20 de noviembre se juntará con el fin de semana del 18 al 19 de noviembre, por lo que no contarás con servicios bancarios durante tres días consecutivos.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el tercer lunes de noviembre es feriado año con año debido a la conmemoración del Día de la Revolución, así que también será un puente para trabajadores.