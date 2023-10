Claudia Sheinbaum ‘quiere ganar antes de competir’: Xóchitl Gálvez

"Su corcholata quiere ganar antes de competir, pero no, esto no es una dictadura, esto es una democracia, y aquí hay elecciones, y esa decisión la van a tomar los ciudadanos", señaló Xóchitl Gálvez. [Fotografía. Daniel Augusto/Cuartoscuro]

“No se preocupen si vamos 30 puntos abajo, 20 arriba, no se preocupen, lo que deben de saber es que 50 por ciento del país no me conoce y me va a conocer bien”, dijo a sus seguidores la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien anunció que ya está lista la “estrategia” de su campaña para impulsar “la fuerza rosa”.

Acompañada por sus hijos Juan Pablo y Diana, y su hermano Tonatiuh, la senadora panista encabezó un acto con ciudadanos de 30 entidades federativas, reunidos en el salón Olmeca 4 del World Trade Center, al que también acudieron los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano, así como si coordinador de campaña, el diputado panista Santiago Creel.

La legisladora reconoció, no obstante, que “no le vamos poder competir al gobierno”, porque “ellos tienen un chingo de dinero” que “se han robado” y que “no invirtieron en el Metro”, por lo que, subrayó, “nosotros no vamos a tener millones para comprar encuestas”.

Por ello, pidió a sus seguidores: “Nada de que se me depriman y se me apachurren”, ya que, destacó: “Sépanlo desde aquí, aquellos de enfrente, su corcholata quiere ganar antes de competir, pero no, esto no es una dictadura, esto es una democracia, y aquí hay elecciones, y esa decisión la van a tomar los ciudadanos, la van a tomar ustedes, y esto apenas empieza”.

Gálvez Ruiz explicó que oficialmente se ha llevado a cabo la construcción de un Frente Amplio por México y lo que ahora continúa es la precampaña, que va a empezar entre el 20 y el 25 de noviembre, que es cuando contará con tiempo de spots, tanto en televisión, como en radio, para darse a conocer.

En el acto, en el que Xóchitl Gálvez respondió preguntas de ciudadanos, tanto presencial como vía virtual, asistieron, entre otros, los senadores del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, la senadora priista Claudia Anaya, la diputada panista Margarita Zavala, así como el publicista Carlos Alazraki.