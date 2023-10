Osorio Chong tilda a ‘Alito’ Moreno de mentiroso y traidor: ‘Hace meses renuncié al PRI’

Miguel Ángel Osorio Chong, exmilitante del PRI y quien fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, arremetió este viernes 6 de octubre en contra del dirigente del tricolor, Alejandro ‘Alito’ Moreno, tras calificarlo de ‘mentiroso y traidor’.

A través de sus redes sociales, Osorio Chong le recordó a ‘Alito’ Moreno que él tiene meses de haber renunciado al PRI, esto después de que ayer dicho partido anunciara que varios militantes fueron expulsados del tricolor.

“Para expulsarme necesitaba seguir ahí y hace meses que renuncié”, sostuvo. Además, el expriista aprovechó este espacio para llamar “mentiroso, traidor y corrupto” a Alejandro Moreno: “Podrá encubrir sus pésimas decisiones, pero nunca su falta de palabra y dignidad”.

Para expulsarme necesitaba seguir ahí y hace meses que renuncié. Lo hice por el mentiroso, traidor y corrupto de Alejandro Moreno. Podrá encubrir sus pésimas decisiones pero nunca su falta de palabra y dignidad. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) October 6, 2023

Las declaraciones coinciden con las de su excompañera de partido, Claudia Ruiz Massieu, quien hoy se dijo sorprendida de formar parte de la lista de los expulsados, pues desde hace tres meses ella presentó su salida formal al PRI. “El 4 de julio yo entregué mi renuncia, me sorprende que me expulsen de donde no pertenezco”, dijo.

A la par, el dirigente del PRI no se quedó callado y dijo que ahora el tricolor está trabajando y viendo hacia adelante, “hoy lo fundamental es concentrarnos en el trabajo del partido”.

¿Quiénes fueron los militantes expulsados del PRI?

El Consejo Político Nacional del PRI, por unanimidad, expulsó a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eruviel Ávila y al exgobernador hidalguense Omar Fayad.

No obstante, los senadores desde hace dos meses ya habían anunciado su salida del partido tricolor debido a su enemistad con el dirigente nacional, Alejandro Moreno.

Los legisladores Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín ya formaban parte de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e incluso han participado en actos de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

El Consejo del PRI también anunció la expulsión de Marco Antonio Mena, exgobernador de Tlaxcala y del diputado federal, Pedro Armentia. Desde agosto ambos políticos habían salido del partido tricolor para unirse a las filas del partido Movimiento Ciudadano.