Claudia Ruiz Massieu deja el PRI… ¿para ‘saltar’ a Movimiento Ciudadano? Esto reveló

A tres meses de abandonar el PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien es abogada y sobrina de Carlos Salinas de Gortari, aseguró este viernes 6 de octubre que entre sus planes no está afiliarse al Partido Verde y adelantó que ya sostiene pláticas con Movimiento Ciudadano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Ruiz Massieu admitió que aún está viendo alternativas políticas para definir cuál será su nuevo partido: “No lo voy a negar, estoy en conversaciones con opciones políticas y para mí será una definición”.

Ante esto, descartó que su opción política sea el Partido Verde -que va en alianza con Morena-, pues siempre ha procurado ser congruente y “la verdad me ubico muy bien y muy cómoda en la oposición y ahí voy a seguir”.

“Yo no he tenido ninguna conversación con el Partido Verde, esa es la verdad”, recalcó.

Además, la expriísta anticipó que el único lugar donde se ve es con Movimiento Naranja: “Con Movimiento Ciudadano sí, es un partido con el que siempre he simpatizado y tengo muchas coincidencias, yo soy una mujer liberal, progresista y con una convicción democrática muy fuerte, y en ese sentido me gusta la forma en que hace política (...) y vamos a conversar con ellos”.

Sobre la expulsión masiva que anunció este jueves el tricolor sobre militantes, Claudia Ruiz se dijo sorprendida que ella formara parte de este grupo, pues desde hace tres meses ella presentó su salida formal al PRI. “El 4 de julio yo entregué mi renuncia, me sorprende que me expulsen de donde no pertenezco”, dijo.

¿A quiénes expulsó el PRI?

El Consejo Político Nacional del PRI, por unanimidad, expulsó a los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eruviel Ávila y al exgobernador hidalguense Omar Fayad.

No obstante, los senadores desde hace dos meses ya habían anunciado su salida del partido tricolor debido a su enemistad con el dirigente nacional, Alejandro Moreno.

Los legisladores Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín ya formaban parte de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e incluso han participado en actos de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

El Consejo del PRI también anunció la expulsión de Marco Antonio Mena, exgobernador de Tlaxcala y del diputado federal, Pedro Armentia. Desde agosto ambos políticos habían salido del partido tricolor para unirse a las filas del partido Movimiento Ciudadano.