Frenan a Ramírez Marín… y festeja el PRI

Con carcajadas festejó ayer el líder tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira, que a su ex correligionario en el Senado Jorge Carlos Ramírez Marín le dieron portazo en la nariz en el proceso de la ‘4T’ para la gubernatura. Así lo recibieron “los de enfrente: lo dejan fuera en la interna de Yucatán”. Todo indica que Rocío Natalí Barrera, Verónica Camino, Joaquín Díaz y Jazmín Villanueva son quienes avanzan a la siguiente etapa. El chapulineo al Verde habría sido en vano. Aunque falta lo que decida la dirigencia nacional del partido, pues advirtió a los consejos estatales que las suyas “son sólo propuestas...”.

Avisa Morena a Ebrard de impugnación… ¡en su contra!

El dirigente de Morena, Mario Delgado, le dejó ayer muy claro a Marcelo Ebrard que no hay irregularidades ni se violaron los tiempos legales del partido para responder a su impugnación. Pero no sólo eso, le advirtió que “hay también impugnaciones en contra de él y se están resolviendo como cualquier otra”. No dijo quiénes las presentaron, pero sí que “se está revisando de manera muy precisa esa impugnación y se va a resolver a su tiempo”.

El excanciller se precipitó

Y hablando de la impugnación de Marcelo Ebrard, resulta que el excanciller “voló la nota” al asegurar que el TEPJF ya había ordenado a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que responda a su queja. El tribunal precisó que el caso “se encuentra en etapa de instrucción y pendiente de resolución por parte del pleno de este órgano jurisdiccional”. Que no se acelere; el tema no está resuelto.

Suerte que se bajó Cuauhtémoc

Menos mal que el ídolo de Santa Úrsula decidió bajarse de la contienda por la Jefatura de Gobierno. Así que digamos qué buena gestión hizo Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos… no. Para muestra, un botón: ayer, el comisionado de Seguridad Pública estatal, José Antonio Ortiz, confirmó que agosto ha sido el mes más violento de 2023, y detalló que en septiembre todos los días ha habido homicidios. Por algo pasan las cosas, lástima por los morelenses…

Rocha Moya y la Corte celestial

San Judas Tadeo robó reflector a Malverde en Sinaloa. Ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió a la inauguración de una figura de 25 metros del santo que se venera cada 28 de octubre, en el parque El Mirador, cabecera de Badiraguato, y cuna de Joaquín Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa. Así, el góber morenista no lució muy laico que digamos.

Xóchitl, seguridad en vilo

La virtual candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, visitará el próximo domingo Tabasco. La senadora panista sostendrá encuentros con la ciudadanía en los municipios de Macuspana –tierra del inquilino de Palacio Nacional–, Centro y Comalcalco. Ante la ola de violencia que aqueja también a esa entidad, la dirigencia del PAN en Tabasco solicitó a las autoridades estatales garantizar la seguridad en los actos que encabezará la hidalguense. Será hasta la semana próxima, nos cuentan, cuando Gálvez se reunirá con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, para conocer los términos en los que se le otorgará protección personal durante sus giras por el país.

Por los desaparecidos… desde el Pentágono

La que no cesa en su lucha dentro y fuera del país es Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora. Ayer compartió una foto en el Pentágono, en Estados Unidos. Acompañó la imagen con un fuerte mensaje: “Dicen que desde aquí todo el mundo te escucha. Yo quiero decir con la dignidad de una madre que jamás dejará de buscar que en mi país hay algo roto. Miles de mujeres y hombres desaparecen todos los días, dejando huérfanos, sillas vacías y madres rascando tierra”.