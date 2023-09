Pactan 27 medios mejorar la narrativa en México

“Los mexicanos nacimos grandes, pero, paradójicamente, cuando vamos creciendo, nos hacemos chiquitos cada que no conseguimos un sueño", expresó Altagracia Gómez Sierra, presidenta de Grupo Minsa. [Fotografía. Twitter/@yocreounmxmejor]

Un grupo de 27 medios de comunicación se unió a la iniciativa con la que la asociación Yo Creo un México Mejor busca cambiar la narrativa del país.

Estos medios, entre los que se encuentra El Financiero, se comprometieron a abrir sus espacios durante un año para publicar historias de mexicanos que están transformando positivamente a México.

Juan Francisco Ealy, decano de los medios impresos y dueño de El Universal, resaltó la importancia de que empresas informativas se unan para publicar buenas noticias.

“Ahora, sumados a los medios de comunicación que tenemos este enfoque, buscaremos juntos inspirar y empoderar nuestras más grandes audiencias”, sostuvo Ealy.

Hizo un llamado a dejar atrás el rencor y la división, para dar paso a un país mejor.

“Este movimiento social que hoy nos convoca tiene como lema, Yo creo en un México mejor. Y permítanme reiterar que he sido siempre un convencido de que la grandeza de este país, más allá de su belleza natural, su riqueza cultural, la parte valiosa de nuestra nación, somos sus habitantes. México es más grande que sus problemas”, dijo.

Por su parte, Ninfa Salinas, presidenta del Consejo de Fundación Azteca, resaltó el papel que juegan los medios para construir un mejor país.

“Esta es una iniciativa que llama a la acción a los medios y a los ciudadanos. Los medios jugamos un papel fundamental en contar estas historias que nos informan, que nos permiten tomar decisiones, pero también historias que nos inspiran y apuntan a la grandeza”, aseveró.

Resaltó que México está escaso de liderazgos, pero no porque no los haya sino porque no se les presta la suficiente atención.

En su oportunidad, la periodista Paola Rojas afirmó que es importante que haya autocrítica, pero ésta tiene que ser constructiva y no simplemente ataques.

“Una cosa es la autocrítica y otra es esa actitud mezquina de una persona acomplejada que está reiterando algo que no es cierto, porque flojos no somos, por ello celebro esta invitación a ser más conscientes de lo que decimos de México”, señaló la comunicadora.

Finalmente, Altagracia Gómez Sierra, presidenta de Grupo Minsa, aplaudió el esfuerzo. “Los mexicanos nacimos grandes, pero, paradójicamente, cuando vamos creciendo, nos hacemos chiquitos cada que no conseguimos un sueño. Yo creo en un México mejor y para eso se necesita tomar acción”, concluyó.