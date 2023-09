AMLO repudia insultos de Javier Milei vs el papa Francisco: ‘Es un deslenguado’

El presidente Andrés Manuel López Obrador repudió este miércoles los insultos que lanzó Javier Milei -candidato presidencial argentino de extrema derecha- al papa Francisco, a quien llamó “imbécil” y comunista “empobrecedor”.

Durante la conferencia matutina, el mandatario mexicano afirmó que “no hay diferencia” entre Javier Milei y el resto de los políticos conservadores y exhibió un video el que el aspirante argentino llama “representante del maligno en la Tierra” al líder católico.

“Nadie se había atrevido a insultar al papa como lo hace Milei y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador, no, son lo mismo, lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

A pesar de la crítica abierta contra Javier Milei, AMLO reconoció que el político argentino no es hipócrita y que dice lo que piensa, a diferencia de otros “conservadores”.

“Que todo esto se difunda, que no haya censura, porque todo esto se oculta, y el conservadurismo es esto, nada más que, repito, no hay en Milei simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa, ya está, y hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales”, remarcó.

#EnLaMañanera | “No conozco a ningún político que haya dicho lo de Milei sobre el Papa”: #AMLO arremetió contra el candidato presidencial argentino, el político de ultra derecha Javier Milei, quien insultó al Papa Francisco. pic.twitter.com/7y7IMxwh6W — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 13, 2023

En este sentido, López Obrador cuestionó que los analistas hablen del ascenso de la “ultraderecha”, al considerar que no hay diferencias entre moderados y radicales.

“Hace poco empezó en América Latina y en el mundo una corriente que le llaman de ‘extrema derecha’, yo no coincido con eso, todos son iguales, no hay moderados o extremistas en el conservadurismo”, opinó.

Finalmente, López Obrador comparó el ascenso del libertario argentino con el del partido ultraderechista español, Vox.

Milei y su partido, La Libertad Avanza, lideran las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

En caso de no alcanzar el 45 por ciento de los votos o al menos el 40 por ciento y 10 puntos de diferencia sobre el segundo, habrá una segunda vuelta el 19 de noviembre para elegir al presidente que gobernará Argentina a partir del 10 de diciembre, por el periodo 2023-2027.

Milei ha hecho propuestas como dolarizar la economía de Argentina, desaparecer el banco central, y liberalizar la venta de órganos.

Con información de EFE