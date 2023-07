PAN prepara denuncias contra Luisa María Alcalde; la acusan por gastos irregulares

La diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén, anunció que presentará 29 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de la exsecretaria del Trabajo, y hoy titular de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, por el manejo irregular de más de 160 millones de pesos en la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Integrante de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la legisladora denunció la “nula actuación” de la Auditoría Superior de la Federación, con escasas auditorías y pocas denuncias.

Acusó que, aunque según las revisiones de la propia Auditoría Superior hay más de 160 millones de pesos en gastos irregulares sin comprobar, por pagos a empresas “fantasma”, pago de becas a jóvenes fallecidos, a empleados de instituciones públicas, a “servidores de la nación”, entre otras irregularidades, no hay denuncias ni más auditorías.

La diputada panista presentó hallazgos de faltas en las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021. Destacó que en la Cuenta Pública 2022, con un presupuesto ejercido por 21 mil 400 millones de pesos, la ASF sólo tiene contemplada una auditoría.

Diputada del PAN acusa a morenista de abuso sexual

Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, denunció ayer públicamente a su compañero, el diputado local morenista Nazario Norberto Sánchez, de abuso sexual, y a la fiscal Ernestina Godoy por negarse a investigar y hacer uso faccioso de la justicia.

En un video que subió ayer en sus redes sociales, Gutiérrez Ureña dijo que los hechos ocurrieron en el propio Congreso capitalino y en diciembre de 2021 presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Señaló, sin embargo, que, a un año y medio de presentada la denuncia, la investigación no sólo no avanza, sino que tiene conocimiento de que la fiscalía pretende notificarle el no ejercicio de la acción penal, es decir, la exoneración de Nazario Norberto.

“Mi abogado ha sido diligente y va constantemente a revisar la carpeta y me entero que ya me quieren notificar el no ejercicio, a pesar de que están las pruebas, hay testigos, están los videos, la pericial psicológica, pública y privada, incluso, una sociológica que revelan que efectivamente se llevó a cabo ese abuso sexual”, señaló.