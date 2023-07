¿Cuándo reabrirá por completo la Línea 12 del Metro?

AMLO pidió a la ciudadanía 'cuidarse' de los medios de comunicación deshonestos: 'No se dejen manipular'. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este miércoles 19 de julio de 2023 desde Palacio Nacional, lo acompaña Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

Línea 12 del Metro reabrirá por completo en diciembre, adelanta Martí Batres

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que todas las estaciones de la Línea 12 del Metro volverán a operar hasta diciembre de 2023, 18 meses después de lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En junio de 2021, tras la tragedia que cobró la vida de 26 personas, el mandatario mexicano prometió que la Línea 12 funcionaría totalmente en junio de 2022.

“Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuac, de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionado de nuevo la Línea 12, con toda la seguridad, y es mi palabra”, juró AMLO en la conferencia matutina del 24 de junio de 2021.

AMLO no cumplió con su palabra.

“Nos faltan seis estaciones por reforzar y abrir. En diciembre de este año estará totalmente reabierta y reforzada toda la línea 12 del Metro”, afirmó Martí Batres esta mañana.

Asimismo, recordó que desde el sábado 15 de julio las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente reabrieron sus puertas, luego de haber estado cerradas por mantenimiento durante dos años debido al desplome de la estructura elevada en mayo de 2021.

AMLO anuncia nueva sección de la ‘mañanera’ por sanción del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una nueva sección en su conferencia de prensa matutina la cual tendrá como objetivo ‘burlar’ la restricción que le impuso el INE que le prohíbe hablar sobre Xóchitl Gálvez.

El mandatario mexicano adelantó que esta nueva sección se llamará “No lo digo yo”, en referencia al impedimento que tiene para hablar de los aspirantes que buscan sustituirlo en la Presidencia en 2024.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE y los del Tribunal Electoral voy a tener una sección nueva que se va a llamar ‘No lo digo yo’ y nada más lo ponemos aquí, para que la gente tenga información”, dijo AMLO.

“INE, ya me di por notificado, no lo dije yo”, añadió el jefe del Ejecutivo tras reproducir un video en el que Vicente Fox pide a Xóchitl Gálvez terminar con los programas sociales; esto a pesar de que la aspirante panista ha reiterado en múltiples ocasiones que mantendrá todos los programas sociales que existen actualmente.

AMLO pide a la FGR informe sobre órdenes de aprehensión vs. familia de García Luna

Tras ser cuestionado sobre el tema, el presidente pidió un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre las órdenes de aprehensión contra familiares del narcotraficante -y mano derecha de Felipe Calderón- Genaro García Luna.

“No tengo información reciente, sé que hay denuncias en la Fiscalía, le vamos a pedir respetuosamente a la Fiscalía, porque es un organismo autónomo, que nos informe cuál es el estado que guardan estas investigaciones”, solicitó.