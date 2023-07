Elecciones 2024: ¿Cómo llegó Xóchitl Gálvez a la política y qué tiene que ver Vicente Fox?

Xóchitl Gálvez Ruiz es la elegida de Claudio X. González y será la candidata de la alianza opositora PRI-PAN-PRD a la Presidencia de la República, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras el ‘destape’, el mandatario mexicano acusó a la senadora de Acción Nacional de pertenecer al “supremo poder conservador” y de tener el mismo pensamiento que Vicente Fox Quesada.

Pero, ¿qué relación tienen Xóchitl Gálvez con Vicente Fox?

Xóchitl Gálvez incursionó en la política hace 23 años -en el año 2000- por invitación del expresidente Vicente Fox tras destacar en las listas realizadas por los “cazadores de talento” del guanajuatense al ser nombrada como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo.

“Fox me echó el ojo. Yo tenía una empresa que hacía mucho trabajo en comunidades indígenas y él pensó que esa trayectoria era interesante para su gabinete. Me buscó hasta que me convenció, yo nunca estuve detrás de un político”, ha relatado la aspirante presidencial.

Xóchitl Gálvez fue nombrada como directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, actualmente INPI.

Años después, en 2010, Xóchitl Gálvez buscó la gubernatura de su natal Hidalgo, bajo los colores del PAN, PRD, PT y Convergencia, elecciones que perdió por 44 mil votos.

En las elecciones del Distrito Federal de 2015, fue candidata a jefa delegacional de Miguel Hidalgo por el PAN. Ganó los comicios con el 32 por ciento de los votos a su favor. Ejerció el cargo del 1 de octubre de 2015 al 15 de marzo de 2018.

¿Cuál es la relación actual de Xóchitl Gálvez con Vicente Fox?

En entrevista con El Financiero, Xóchitl Gálvez dijo que le ha reclamado a Vicente Fox “no haber castigado la corrupción” durante su sexenio.

“Me parece que haberle perdonado el Pemexgate al PRI no fue positivo. Creo que se debió haber mandado un mensaje de combate a la corrupción frontal porque estoy segura que el cáncer de nuestro país es precisamente eso, la corrupción”, afirmó la senadora a René Delgado.

¿Cómo le va en las encuestas?

Entre las figuras que aspiran a la candidatura a la Presidencia en 2024 por parte del bloque de oposición no hay alguna que despunte en las preferencias del electorado y arrancan muy parejos el proceso de selección, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

Según el estudio, la lista de presidenciables de oposición la lideran tres legisladores panistas: las senadoras Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, así como el diputado Santiago Creel, quienes captan 11, 10 y 11 por ciento de las preferencias.

Sin embargo, Lilly Téllez anunció que ya no contendrá por la candidatura.

De acuerdo con el sondeo, el nivel de conocimiento que tienen Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez y Santiago Creel es muy similar, el cual alcanza alrededor de tres cuartas partes de las personas entrevistadas.

También cuentan con niveles similares de popularidad, al sumar entre 23 y 24 por ciento de opinión favorable cada uno.