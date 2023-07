Un Frente Amplio con toda la oposición, plantea Ruiz Massieu

La senadora Claudia Ruiz Massieu aseguró que respaldará al ganador del proceso para elegir al candidato presidencial de la oposición.

En entrevista para La SillaRoja del El Financiero Bloomberg, la legisladora, quien recién renunció a su militancia priista, no ha decidido si se afiliará a otro partido. “Quisiera ver también Movimiento Ciudadano qué va a plantear rumbo a 2024 como alternativa. Yo siempre dije que hay que buscar que Movimiento Ciudadano se integre al frente. No debemos quitar el dedo del renglón. Ojalá pudiera integrarse un frente amplio con todos los partidos de oposición y la ciudadanía no partidista y la que no está organizada. Me gustaría empujar esa posibilidad”, dijo.

La excanciller expresó que si bien aún no toma una decisión de a quién apoyar en la búsqueda de la candidatura de oposición, apoyará que haya una alternativa distinta a Morena.

“Creo que todos tenemos que empujar a que haya una alternativa que pueda convocar a la ciudadanía más amplia. Decidí no participar o no buscar en este momento una candidatura, pero no tengo que renunciar a buscar que haya una alternativa desde la oposición”, señaló.

“El frente no está planteado sólo para quienes militan en un partido (...) habrá oportunidad de valorar si ahí puedo sumar. También se está construyendo desde Movimiento Ciudadano, porque es el único otro partido opositor, salvo que surgiera una candidatura independiente, que no la veo”, agregó.