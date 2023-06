De Lilly Téllez a Claudia Ruiz Massieu: Estas mujeres han renunciado a la presidencia 2024

Claudia Ruíz Massieu y Lilly Téllez ya no buscarán la candidatura presidencial de 2024. (Cuartoscuro)

¡Cero y van dos! Luego de que los integrantes de la coalición PRI-PAN-PRD anunciara el método de selección de coordinador del Frente Amplio por México, algunas de las ‘corcholatas’ de la oposición se bajaron de la contienda, entre ellas, dos mujeres.

La senadora del PRI, Claudia Ruíz Massieu, informó que decidió no participar en la contienda de selección para la candidatura presidencial de 2024, pues señaló que el proceso del Frente Amplio por México podría violar la ley electoral, así como lo ha hecho Morena.

“En el método presentado veo una respuesta pragmatica para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo”, expresó la senadora priista, este jueves 29 de junio, en un video publicado en redes sociales.

Ruíz Massieu agradeció el apoyo que obtuvo de la ciudadanía cuando levantó la mano como aspirante a la presidencia en 2024 y señaló que respetará a los políticos que decidan participar en el proceso.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, también se bajó de la contienda para obtener la candidatura de la oposición a las elecciones de 2024, pues señaló que el proceso no garantiza que haya condiciones de equidad entre los aspirantes.

Además, realizó un cuestionario de 50 preguntas al comité organizador del Frente Nacional por México, sobre la forma en la que se acordó el método de selección.

¿Qué mujeres siguen en la contienda por la candidatura de 2024?

La senadora priista Beatriz Paredes Rangel expresó, en meses pasados, sus intenciones por obtener la candidatura presidencial de 2024, e incluso, señaló que se encuentra conforme con el método organizado por la coalición.

Del mismo modo, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez aseguró que se inscribirá en el proceso para obtener la presidencia en el 2024.

En entrevista con el periodista Guillermo Ortega, en El Financiero, la senadora expresó que ha recibido mucho apoyo de los ciudadanos, por lo que la recolección de las 150 mil firmas no será un problema para ella.