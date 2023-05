AMLO ‘baraja’ dar indulto a Roxana Ruiz, joven que mató a su agresor en defensa propia

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que se estudia la posibilidad de utilizar un indulto para ayudar a Roxana Ruiz, joven sentenciada a 6 años de prisión por el homicidio de su agresor sexual.

“Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven (...) si procede, me refiero a que si se puede aplicar el indulto, si hay sentencia se nos va facilitar y lo vamos a hacer”, aseguró en su ‘mañanera’ en Palacio Nacional.

El mandatario también fue crítico con la justificación que la jueza Mónica Palomino utilizó en su sentencia contra Roxana Ruiz, una mujer indígena originaria de Oaxaca que migró al Estado de México para tratar de mejorar su condición económica y de vida.

“La justificación del juez (sic) es tremenda porque (dice) pudo haber aminorado la fuerza, fue ‘un exceso de legítima defensa’”, señaló.

¿Qué sabemos del caso de Roxana Ruiz?

Roxana Ruiz fue abusada sexualmente en su propia casa en mayo de 2021. Pasó nueve meses en prisión antes de que en febrero pasado, las autoridades judiciales del Estado de México le permitieran llevar su proceso en libertad.

Ruiz debía firmar semanalmente en un juzgado y notificar a la policía de sus acciones.

Sin embargo, el 15 de mayo la jueza Mónica Palomino la declaró culpable del delito de homicidio simple con abuso de defensa en los juzgados Neza-Bordo.

“Me encerraron nueve meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta”, dijo Roxana Ruiz tras conocer la sentencia.

Ángel Carrera, abogado de la joven, dijo que la pena no está justificada, y afirmó que Roxana no regresará a la prisión.

“Esto apenas comienza, Roxana es una víctima, y esto debe ser un acto de justicia para todas las mujeres”.

Con información de Eulalio Victoria