Caso Roxana Ruiz: Tribunal de Edomex defiende a jueza que la sentenció por matar a su agresor

El Poder Judicial del Estado de México pidió a periodistas y a la sociedad en general, respeto para la jueza Mónica Palomino que impuso seis años y dos meses de prisión a Roxana Ruíz por el homicidio con abuso de defensa en contra su agresor, Sinaí “N”, ante el amplio interés mediático que ha tenido el caso en los últimos días.

Según el tribunal, la jueza estudió con perspectiva de género integral las pruebas aportadas por la fiscalía y la defensa de Roxana.

Según el Tribunal, la jueza estudió con perspectiva de género integral las pruebas aportadas por la fiscalía y la defensa, considerando la condición de vulnerabilidad de Roxana “N” como mujer e indígena.

En la acusación y mecánica de hechos se acreditó el exceso en legítima defensa, pues de acuerdo a las pruebas, Roxana “N” dejó inconsciente a Sinaí “N” por un golpe en la cabeza, y posteriormente lo asfixió por estrangulación. De acuerdo con las autoridades, este golpe era suficiente para contener la agresión física que terminó cuando lo neutralizó.

En un comunicado con tintes de revictimización, el Poder Judicial del Estado de México explicó que, después de los hechos, Roxana permaneció con el cadáver por lo menos 20 horas y realizó a Sinaí “N” lesiones post mortem. Por tanto la jueza consideró que se agravó la culpabilidad de Roxana “N” al haber pretendido mutilar el cuerpo, colocarlo en una bolsa de plástico y salir a la calle.

Ante los hechos, el tribunal dictó sentencia por homicidio con punibilidad, atenuado por haber concurrido en exceso de legítima defensa. Cabe mencionar que las partes aún pueden apelar para que en segunda instancia magistradas y magistrados confirmen, modifiquen o revoquen la resolución.

Roxana, la joven sentenciada a seis años de prisión tras defenderse de su agresor

Roxana es una mujer indígena originaria de Oaxaca que migró a la entidad mexiquense para tratar de mejorar su condición económica y de vida. Sin embargo, en mayo del 2021, fue abusada sexualmente en su propia casa.

La joven estuvo presa por nueve meses y fue el pasado febrero cuando permitieron que continuara el proceso judicial en libertad condicional, pero con el compromiso de que debía firmar semanalmente en un juzgado y notificar a la policía de sus acciones. Pero el 15 de mayo, la autoridad judicial mexiquense la declaró culpable del delito de homicidio simple con abuso de defensa en los juzgados Neza-Bordo.

Tras salir de la audiencia, la mujer declaró que se sentía triste y decepcionada de la justicia: “Me encerraron nueve meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta”.

Asimismo, el abogado Ángel Carrera dijo que la pena no está justificada, y afirmó que Roxana no regresará a la prisión: “esto apenas comienza, Roxana es una víctima, y esto debe ser un acto de justicia para todas las mujeres”.

Argumentó que su clienta solo defendió su vida por estar en una situación donde no podía determinar si tenía que detenerse, pues el sujeto podía matarla.

Con información de Eulalio Victoria.