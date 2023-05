Norma Piña: ‘Nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las leyes’

Al recibir el premio Derechos Humanos 2023, por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, destacó que “nos llevamos la seguridad de que estamos juntas haciendo un frente común por la defensa de la constitucionalidad democrática en nuestros países; por la defensa de la independencia y la autonomía judicial como baluartes de nuestras libertades”.

Durante su discurso de aceptación ante representantes de la IAWJ –organización conformada por más de 10 mil 400 juezas y aliadas de 143 países–, Piña Hernández resaltó la importancia del trabajo en conjunto ante la “zozobra por la fragilidad de lo ganado”, frente a la situación que se vive en los diferentes países miembros.

En este sentido, la presidenta de la SCJN apuntó que es necesario seguir impulsando la autonomía de las judicaturas para garantizar el respeto a las garantías de los ciudadanos, así como de los sistemas democráticos.

“La única forma en que nuestra función jurisdiccional se erija como un mecanismo de protección de los derechos humanos, de nuestras democracias constitucionales, es que podemos desempeñarla libremente, sin presiones ni condicionamientos”, aseguró.

Al respecto, la ministra expuso que los juzgadores deben de estar concentrados en su función, sin la necesidad de recibir intimidaciones por parte de otros sectores.

“Nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales que nuestros países han decidido darse, así como los compromisos internacionales asumidos”, remarcó.

Por otro lado, sostuvo que los derechos de las mujeres solo pueden sostenerse con autonomía judicial.

“Pongo sobre la mesa la importancia de la independencia judicial como la garantía de estos derechos, porque su realización exige que la impartición de justicia sea sin subordinación interna o externa alguna”, afirmó.

Por otro lado, consideró que el premio no fue otorgado únicamente a ella, sino a todos los connacionales que buscan hacer cumplir la ley en el país: “El reconocimiento que me otorgan lo entiendo como un reconocimiento a mi país, a las mexicanas y mexicanos comprometidos con el Estado de derecho”.

Asimismo, Piña Hernández reiteró su apoyo a las mujeres mexicanas “que diariamente luchan por los derechos de las demás personas”.

“Tengo muy claro que, sin ustedes, las mujeres, las que me precedieron y las que comienzan, yo no hubiera podido romper el techo de cristal en mi país. También me queda claro que, en tiempos difíciles, en tiempos de definición, la unidad es clave”, declaró.

La ministra concluyó su discurso señalando que “tenemos muchos y muy fuertes motivos de unidad. Nos une la defensa de los derechos humanos. Nos tenemos como juzgadoras. Nos tenemos como mujeres. Son más las coincidencias que nos unen que las diferencias que nos separan”.

Piña Hernández recibió el premio, que se da como un reconocimiento al compromiso de asegurar los derechos humanos y avanzar en la justicia de mujeres y niños, en Marruecos, durante la 16A conferencia bienal del IAWJ.

Entre las personalidades que también han recibido el premio se encuentra Bertha Wilson, primera jueza de la Corte Suprema de Canadá; Navanethem Pillay, jurista sudafricana, que fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, de 2008 a 2014, y Ruth Bader Ginsburg, segunda jueza nombrada en la Corte Suprema de Estados Unidos.

PAN hace un llamado en defensa a la Suprema Corte

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a la sociedad a unirse, como en el caso del Instituto Nacional Electoral, para defender a la SCJN, “la cual es una institución que se ha convertido en el más importante contrapeso de poder y que es la razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere minimizar presupuestalmente, controlar y desaparecer”.

El líder del blanquiazul repudió que López Obrador argumente que va a ahorrar eliminando los fideicomisos del Poder Judicial, supuestamente para utilizar los recursos en los más pobres.

De acuerdo con Cortés Mendoza, “si el gobierno quiere ahorrar, que empiece por rescatar los 15 mil millones de pesos que se robaron de Segalmex; los mil 700 millones de pesos ejercidos con irregularidades en el Tren Maya, 2 mil 420 millones de pesos en la refinería de Dos Bocas o los 100 millones de pesos que recibieron los amigos de su hijo Andrés mediante una red de corrupción y tráfico de influencias”.

Con información de Eduardo Ortega.