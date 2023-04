Reforma para crear nueva aerolínea del Estado podría aprobarse esta semana: Monreal

Un proyecto de ley que otorga al Gobierno mexicano más poder en la industria aeroespacial, incluida la administración de aerolíneas, probablemente se apruebe esta semana, mientras que una reforma minera más controvertida podría esperar hasta septiembre, dijo en entrevista con el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal.

La legislación que tiene más probabilidad de pasar antes de que inicie en mayo el receso por varios meses del Congreso incluye un apartado que permitiría al Gobierno operar aeropuertos, así como su propia aerolínea controlada por el Estado.

El proyecto de ley también modifica la estructura de la autoridad aeronáutica mexicana, la AFAC, uno de los requisitos para que el país recupere su calificación de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación estadounidense.

La legislación aeroespacial podría afectar a los actuales operadores aeroportuarios Grupo Aeroportuario Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario del Sureste.

Pero los legisladores buscarán reunirse con ellos antes de redactar los estatutos de la ley para evitar demandas y batallas judiciales, dijo Monreal, líder del partido gobernante Morena en el Senado.

Recuperar la llamada Categoría 1 del país es importante para las aerolíneas mexicanas, que no han podido agregar rutas o vuelos a Estados Unidos desde la degradación en 2021.

“La intención es reordenar todo el espacio aéreo y la revisión de todos los contratos que hay. Lo que eso amerita es ordenar todo realmente, implica la revisión”, dijo Monreal durante una entrevista el lunes.

“Eso se establece en los transitorios para evitar que se lesione, o que ellos puedan acudir a la vía del amparo o de recursos jurídicos, se tratará de que la ley salga consensuada para evitar daños a cualquier persona y ser de beneficio a la sociedad. "

Bombardeo legislativo

Otra legislación pendiente que tiene posibilidad de pasar a votación a finales de esta semana es la que reforma el mercado de valores para facilitar las salidas a bolsa.

Un polémico proyecto de ley que reduciría el número de años que se permite a las empresas tener concesiones mineras y otro que permitiría la cancelación de contratos necesitan más tiempo para ser discutidos, dijo Monreal.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está presionando para acelerar la legislación que otorgue al Estado un mayor papel sobre varias industrias antes de que los partidos políticos comiencen a trabajar en las elecciones generales del próximo año.

El senador, uno de los legisladores más veteranos del Congreso mexicano, dijo que le gustaría ampliar el periodo de votación resultando un periodo extraordinario de sesiones durante mayo, pero aún no había obtenido el apoyo de miembros de otros partidos.

La propuesta minera originalmente presentada por López Obrador tuvo reducido el máximo de concesión desde los 100 años actuales, además de otros cambios que habían alarmado a las empresas privadas. Pero la versión aprobada por la Cámara Baja del Congreso la semana pasada lo redujo a sólo 80 años a través de múltiples prórrogas, publicada el diario El Financiero.

“Yo como vengo de un estado minero, me preocupa que realmente la minería se ordene y me gustaría revisarla a fondo, no precipitar la votación, aunque sé que ya hubo un acuerdo previo hace unos días, con los principales empresarios mineros”, dijo Monreal , enumerando dichos acuerdos como una razón por la que el proyecto había sido aprobado en la Cámara Baja.

El líder del Senado ha dicho que quiere ser candidato presidencial en 2024, pero que participaría en las encuestas de Morena para determinar quién debe ser su candidato sólo si el partido permite que una encuesta externa confirme los resultados.

Acusó a sus competidores en la contienda, incluso de su propio partido, de gastar de más en campañas previas al arranque formal del período electoral.

Próxima legislación de México: