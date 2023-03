Habrá cabotaje en México, pero será recíproco, advierte Jiménez Pons a aerolíneas

El Gobierno federal no dará marcha atrás en su plan de legalizar el cabotaje aéreo, aseguró Jiménez Pons. (Fotografía Cortesía)

El Gobierno federal no dará marcha atrás en su plan de legalizar el cabotaje aéreo. De acuerdo con el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, éste será aprobado, salvo la discusión en el Congreso, con la condición de que esta práctica sea recíproca, como se establece en el Convenio de Chicago.

En entrevista para El Financiero, Jiménez Pons dijo que, si bien la industria se ha opuesto, el cabotaje sea recíproco para ayudar a que las empresas mexicanas también puedan realizar vuelos en otros países, aunque esto difícilmente ocurrirá en mercados aéreos igualmente amplios, como lo es México.

“Sí, va el cabotaje, pero irá acotado, que no sea indiscriminada, con la reciprocidad. Esto es una prerrogativa del legislativo, pero ellos lo están lanzando así, se está acordando con Gobernación, si les conviene así, que sea recíproco”, refirió Jiménez Pons este viernes en entrevista.

No obstante, la reciprocidad está plasmada en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil que, en su artículo 2, fracción primera, establece que la “reciprocidad real y efectiva es un principio que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos emplea en las negociaciones internacionales, que permite establecer y asegurar un intercambio igualitario y equivalente en cuanto a las condiciones de operación de los servicios de transporte aéreo con otro Estado”.

El subsecretario de Transportes admitió que la “reciprocidad” quita atractivo al cabotaje, pues uno de los temores de la industria aérea nacional consiste en que las aerolíneas estadounidenses operen rutas en México, con lo que se pondría en peligro la rentabilidad de las empresas.

“Saben que le quita atractivo, ellos saben (las aerolíneas) que la reciprocidad no es permitida en Estados Unidos, eso resta el temor. Y de los mercados de Suramérica, habrá que ver cuál conviene”, refirió Jiménez Pons.

Otro de los puntos, dijo, es la reforma a ley que avalaría el cabotaje, la cual consiste en permitir operaciones de ese tipo siempre que respondan al interés nacional.

Cuestionado sobre qué parámetros serán usados para hacer válido este principio, el subsecretario respondió que todos aquellos vuelos que salgan desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) serán considerados bajo ese lineamiento.

En contraste, el secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, José Alonso, dijo que el cabotaje no debe ser permitido y que la reciprocidad no es una atenuante, sino un concepto que ya está expresado en el Convenio de Chicago, que marca las reglas internacionales en aviación.

“La reciprocidad siempre ha existido, no es un tema nuevo. Eso siempre ha estado y las autoridades debieron haberlo sabido, el Convenio de Chicago habla de reciprocidad y de mercados similares, no vemos un mercado similar. Si viene Venezuela a hacer cabotaje a México, no vemos cómo vaya a servir a las líneas mexicanas volar en ese país”, refirió Alonso, secretario de prensa en entrevista.