AIFA ‘vuela’ derechos de autor

“Me siento plagiado”. Así de contundente es la afirmación del creador de contenidos ‘Normal Mexican Guy’, quien denunció que el video más visto de su canal de YouTube fue robado para ser transmitido en las pantallas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con todo cinismo a alguien en el aeropuerto se le ocurrió que era buena idea transmitirlo, pero nadie se acercó siquiera a pedirle su autorización, y ya ni se diga una compensación. Léase: plagiarlo, tal cual la ministra que no renuncia a pesar del daño a su reputación y a la SCJN.

El testimonio

En entrevista, un tanto indignado y molesto, me relató que, por lo menos desde junio de 2022, su grabación se repite una y otra vez en las pantallas cilíndricas del aeropuerto.

MEXICO CITY: CITYSCAPES 4K es el título original del video de poco más de ocho minutos que ‘Normal Mexican Guy’ desarrolló, grabó, editó y produjo durante dos meses. En este video, que se difundió el 20 de septiembre de 2019, se muestran impresionantes imágenes aéreas de Paseo de la Reforma, Chapultepec, Insurgentes, entre otros sitios, que retratan a la capital del país como una metrópoli sofisticada y espectacular. Ha sido tan exitoso ese video que le ha valido más de 700 mil reproducciones hasta el 2 de marzo de este año.

(Especial)

Se sigue reproduciendo

“Este video es el más visto en YouTube de tomas aéreas de la Ciudad de México, por lo que es relativamente popular, pero obviamente jamás solicitaron mi autorización para utilizarlo con fines comerciales, además de que lo descargaron directamente a un disco local (para reproducirlo interminablemente), por lo que tampoco me genera ganancias por las vistas”, me confesó ‘Normal Mexican Guy’, apasionado por la arquitectura y el diseño.

Sabe que actualmente sigue apareciendo su grabación en el AIFA debido a que en videos de TikTok y reels de usuarios de otras redes sociales, como Instagram, muestran las mismas imágenes de Paseo de la Reforma, Chapultepec, Insurgentes, entre otros sitios. Este plagio se sustrajo con total impunidad, al grado que quien lo haya hecho no se tomó la molestia de editarlo y mantuvo el nombre original del metraje. Sin duda, una prueba indiscutible de la ilegalidad.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con la página web de la FGR, que en teoría lleva Alejandro Gertz, “el derecho de autor es el reconocimiento que el Estado otorga a todo creador de obras literarias, artísticas, científicas o pedagógicas, dándole el derecho de decidir sobre su divulgación o reproducción”.

Es por ello que el vigesimosexto del Código Penal Mexicano contempla que “aprovecharse y despojar de manera consciente el trabajo de alguien más es considerado un delito grave, éste puede llegar a ser penado con seis meses a 10 años de prisión”.

Procederá legalmente

‘Normal Mexican Guy’, quien creó su canal para mostrar un México diferente al que retratan en Estados Unidos y los medios de comunicación, sólo quiere un trato justo por la explotación de su obra: “Que se me den los créditos y llegar a un acuerdo económico y, tal vez, hasta una disculpa por haber tomado, sin permiso, mi video”, aseguró.

En caso contrario, analiza proceder legalmente contra quien resulte responsable del atropello a sus derechos como autor original de su obra, debido a que para él es frustrante que cualquiera pueda hacer uso de un material que no trabajó, no buscó y no confeccionó.

Aunque el presidente López Obrador asegura que el AIFA es de clase mundial y que costó menos de 80 mmdp –sin contar las obras viales y otros gastos que ha ocultado la Sedena– deja muy mal parada a la administración de Isidro Pastor, director del AIFA.

Aniversario del AIFA

Y en más del AIFA, se cumplió un año de su inauguración. No se alcanzaron las ambiciosas metas que se propuso su director de llegar a 2.5 millones de usuarios en el primer año. Se quedó 50% por debajo, pero eso sí: el AIFA ya tiene un himno.

Como lo han dicho una y otra vez los especialistas en aviación, son dos los grandes errores que sigue teniendo para convertirse realmente en una alternativa para los usuarios. El primero y más importante, concluir con las obras de conectividad terrestre que disminuyan sensiblemente los tiempos de traslado, incluyendo el transporte masivo de usuarios: el Mexibús y el Tren Suburbano.

El segundo es la promoción del aeropuerto. Empezando por explicar dónde está ubicado, y participar en ferias y exposiciones de aviación y turismo tanto de México como de otras partes del mundo. Apenas esta semana vimos en el Tianguis Turístico el stand del Tren Maya y el del AIFA que brilló por -inhale y exhale-…

No es broma

Brilló por ser el peor stand en el Tianguis Turístico. ¿Puede creer que la maqueta que llevaron para presumir es la del estacionamiento, y no la del edificio terminal? Como me dijo mi compañero de gremio y muy respetado caricaturista Paco Calderón en Twitter, “… capaz que porque tiene más tráfico que la terminal”. ¿Se la voló @CartonCalderón? Yo digo que aterrizó perfectamente la idea. Ah, el mejor stand, por mucho, fue el de Yucatán, de Mauricio Vila.

(Especial)

Esto es el resultado de un capricho, pues nunca será un hub como hubiera sido el NAIM, y peor aún, seguimos sin conocer una sola denuncia por la corrupción quesque había en ese proyecto y gritó a los cuatro vientos la ‘4T’.

Pero bueno, el AIFA no sólo se ha volado derechos de autor, sino que ya tiene himno.

Orden en el AICM

Quien decidió poner orden en el AICM fue su director, Carlos Velázquez Tiscareño. Y es que, por culpa de Volaris, están pagando todas las aerolíneas, pues se les había hecho costumbre comercializar vuelos sin tener el horario autorizado por el aeropuerto. Porque una cosa es que haya un margen de maniobra de 15 minutos, y otra es que vendan vuelos apostando a que en la repartición diaria de slots tengan suerte para despachar el vuelo. ¿Y los usuarios? Ya veremos cómo nos va en la Semana Santa.

Felices vacaciones. Nos leemos en 15 días.