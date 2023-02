El Presidente demandaría al abogado de GGL por  ‘salpicarlo’

El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza jurídicamente si podría demandar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, enjuiciado en Estados Unidos, luego de que aseguró que el narcotraficante Reynaldo el Rey Zambada le entregó 7 millones de pesos para una campaña contra Vicente Fox.

“Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral, en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables. Estoy viendo si es posible porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México”.

Acotó que no tiene dinero para pagar un abogado, pero buscaría un probono. “Uno de los que cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy entregar para familiares de las víctimas de la guerra que desató (Felipe) Calderón”.

Dado que García Luna quedó en manos del jurado, el mandatario no quiso adelantar el juicio.

“¿Qué espero del jurado?, pues vamos así a esperar, no quiero hacer ningún pronóstico, pero no voy a dejar el tema, no nos vamos a callar”.

Además, presentó el organigrama de la red de García Luna, que se exhibió en el juicio que concluyó la etapa de testimonios; sin embargo, criticó que Felipe Calderón se haya quedado en el aire, pese a que sí fue nombrado por la fiscalía.

“Pero ahora sí que, como en la época de (Vicente) Fox, dejaron al águila mocha, porque es como si García Luna se manejara solo. ¿Y para arriba?”.

Al mandatario se le cuestionó si faltaba Calderón y si se le investigaría, pero no quiso decir su nombre: “No, no, yo nada más digo eso, ya”.

El organigrama está encabezado por García Luna, a quien se le acusa de protección al Cártel de Sinaloa.

Además, se pone a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño, quienes fueron colaboradores de García Luna cuando fue funcionario.

El Presidente cuestionó cómo el abogado del exfuncionario argumentó, en sus alegatos finales, que no había rastro de los 200 millones de dólares que la fiscalía acusa que el exfuncionario obtuvo de sobornos de capos.

“Porque el abogado este, falsario y difamador, calumniador, dijo que dónde estaba el dinero, y además me llamó mucho la atención, decir: ‘a ver, no se busque el dinero nada más mientras fue secretario de seguridad’”.

Destacó que hasta es pública la denuncia del gobierno de México para pelear los 700 millones de dólares que el presunto culpable obtuvo mediante contratos ilegales en el tiempo que fue funcionario.

Y si bien son montos de origen presuntamente distinto, es una denuncia que tiene tres años.

Recordó que, cuando se presentó la querella, el equipo legal de García Luna apeló que no tenía por qué haberse presentado la denuncia, si los actos señalados ocurrieron en México; sin embargo, el juzgado dio la razón al gobierno mexicano.

Dijo que ese juicio está en pausa en tanto se resuelve el juicio penal que se realiza en Nueva York.

EBRARD YA ANALIZA EL TEMA

Sobre la posible demanda contra De Castro, el Presidente indicó que la instrucción la dio al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que analice la posibilidad jurídica.

Y el canciller señaló que se está analizando la posibilidad de demandar al abogado por daño moral.

“Lo estamos estudiando para no dejarnos porque no tenemos por qué permitir que se ponga en tela de juicio el prestigio del gobierno”, sostuvo Ebrard, entrevistado después de una reunión con alcaldes de 17 ciudades del país.