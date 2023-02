Campañas de odio no me dañan en encuestas: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien aspira a la candidatura a la Presidencia de Morena rumbo a la elección de 2024, afirmó que las “campañas de odio” en su contra, que en muchos casos rayan hasta en la “misoginia”, no le provocaron “ninguna afectación” en las encuestas.

La funcionaria declaró tener plena certeza de que la Ciudad de México va a continuar siendo “progresista”, pese a las campañas que buscan “denostar” a su persona, más que criticar con argumentos las políticas públicas de su administración al frente de la capital.

“La oposición y los adversarios no tienen ideas de construcción. El otro día usé una frase que decía: ‘nosotros construimos, ellos destruyen’. Y es que es eso, la campaña de odio, las campañas que tienen que ver con denostar a una persona, con no criticar a partir de una política, sino con una denostación; no hay argumentos, sino lo que hay es un enojo tremendo y un odio muy grande, que, en muchos casos, raya hasta en misoginia”, dijo en rueda de prensa.

-¿Sigue pensando que entre más la atacan, más la fortalecen? –se le cuestionó.

-Pues la verdad es cierto, ya vieron la encuesta el otro día aquí en la ciudad. Salió una encuesta de Las Heras que vimos y estamos igual que la misma encuesta que hizo esta misma encuestadora hace cuatro meses; es decir, no hubo ninguna afectación por esta campaña de odio.

De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de EL FINANCIERO, en la contienda de las corcholatas presidenciales, Sheinbaum bajó sus bonos en enero de 2023, mientras que Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal dieron pasos hacia adelante.

La jefa de Gobierno estimó, por otra parte, que el tema de las alianzas, tanto con el PT como con el Partido Verde, rumbo a las elecciones de 2024, se podría definir en diciembre de este año.

En otro tema, dio a conocer que su gobierno evalúa si el tramo elevado de la Línea 12 del Metro pudiera reabrirse por segmentos.